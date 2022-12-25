اتحاد السلة يتابع حالة المصابين ويثمن موقف الأهلي والاتحاد السكندري

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 18:45

كتب : هاني العوضي

الأهلي أمام الاتحاد - السوبر المصري لـ كرة السلة

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة بيانا أوضح من خلاله أنه يتابع عن كثب حالة مصابي مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري، خاصة حالة مشجع الاتحاد المتواجد بأحد مستشفيات القاهرة بعد خضوعه لجراحة فجر اليوم.

وجاء في البيان أن مجدي أبو فريخة رئيس مجلس الإدارة وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد راشد محافظ الجيزة وهشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، قد تفقدوا حالة المصابين بجميع المستشفيات واطمأنوا على جميع الحالات التي تأكد عودتهم لمنازلهم.

ويثمن الاتحاد المصري لكرة السلة التعاون بين إدارتي النادي الأهلي والاتحاد السكندري ممثلة في العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.

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كما أشاد الاتحاد المصري لكرة السلة بتعاون جماهير الناديين منذ وقوع الحادث وحتى اللحظة الراهنة.

وكانت المباراة قد أقيمت أمس السبت بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر الرجال على حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

المباراة التي أقيمت في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، تم إلغاؤها إثر هذه الأحداث.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وبحسب تصريحات خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة لـ FilGoal.com فإن المباراة ستستأنف لاحقا من نقطة توقفها.

وأصدر اتحاد كرة السلة بيانا نفى من خلاله وقوع أي وفيات بين الجماهير.

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