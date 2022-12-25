وزارة الصحة تصدر بيانا عن آخر تطورات حالة مصابي سوبر السلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابي حادث سقوط مدرج صالة حسن مصطفى أثناء مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان جاء على النحو الآتي:

هناك 26 حالة غادرت مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي.

الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجاري المتابعة.

كان خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.

محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كان قد كشف لـFilGoal.com بأن حالة واحدة من مصابي جماهير الاتحاد استوجبت تدخلا جراحيا، ومازال الشاب في العناية المركزة حتى الآن. (طالع التفاصيل)

كانت مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري قد شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم، ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.