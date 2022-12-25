أحداث سوبر السلة - رئيس الاتحاد السكندري يوضح لـ في الجول تطورات حالة المشجع المصاب

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، تطورات الحالة الصحية لـ مشجع فريق الاتحاد المصاب في واقعة سوبر كرة السلة المصري.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات لـFilGoal.com: "كل المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم للإسعافات الأولية ماعدا حالة واحدة".

وأوضح "أحد المشجعين كانت إصابته قوية وشخصه الأطباء بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، ما استدعى تدخل جراحي فوري في مستشفى مصر الدولي".

مصيلحي واصل "المشجع أجرى جراحة ناجحة، وهو حاليا تحت الملاحظة في العناية المركزة".

رئيس الاتحاد أتم "نأمل مرور الـ48 ساعة المقبلين بهدوء على حالته لنطمئن أكثر عليه حسب رأي الأطباء".

كانت مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري قد شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم، ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

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وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا بخصوص الإصابات بين الجماهير في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد السكندري، موضحة "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".