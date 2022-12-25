بيان – الاتحاد السكندري: شكر وتقدير لجماهير الأهلي وإدارته

عبر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن شكره وتقديره لما قامت به جماهير النادي الأهلي وإدارته تجاه جماهير الاتحاد السكندري على خلفية واقعة منصب مباراة سوبر السلة.

ونشر الاتحاد السكندري بيانا عبر صفحته الرسمية قال فيه: "مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي يتوجه بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي الشقيق برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي على موقفهم النبيل والمشرف عقب حادث سقوط مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى خلال مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى في كاس السوبر المصري لكرة السلة".

وأضاف البيان "حيث تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالمستشفيات مع جماهير نادي الاتحاد السكندري عقب الحادث مباشرة، وحرص كلاً من الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي على التواجد بالمستشفى بصحبة الأستاذ محمد مصيلحي رئيس النادي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مما يعكس الروح الطيبة بين الناديين ويعكس المعنى الحقيقي والسامي للرياضة، فكل الشكر والتقدير لمنطومة النادي الأهلي على هذا الموقف المشرف".

محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كان قد كشف لـFilGoal.com بأن حالة واحدة من مصابي جماهير الاتحاد استوجبت تدخلا جراحيا، ومازال الشاب في العناية المركزة حتى الآن. (طالع التفاصيل)

كانت مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري قد شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم، ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا بخصوص الإصابات بين الجماهير في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد السكندري، موضحة "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".