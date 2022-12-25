كلوب: 2022 كان عاما ناجحا للغاية لليفربول

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن عام 2022 كان عاما ناجحا للغاية بالنسبة لفريقه.

ليفربول توج في 2022 بكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، كما سقط في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من وجهة نظر رياضية، كان عام 2022 عاما ناجحًا للغاية. بدأ الأمر بكأس رابطة المحترفين، وكان نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مميزًا. لقد استمتعت كثيرا".

وأضاف "مشوارنا في الدوري الموسم الما كان رائعا بشكل واضح أيضًا. كنا قريبين مرة أخرى. أعلم أن هذا ليس محل تقدير كبير".

وأكمل الألماني "أنا فخور بذلك حقًا. في نهائي دوري أبطال أوروبا حظي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بيوم رائع".

وتابع "لن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سنتذكره لبقية حياتنا. لكن ما سنتذكره لبقية حياتنا هو اليوم التالي الذي شهد الاحتفال مع الجماهير بنهاية الموسم".

وواصل "في الموسم الجديد لم ننجح كما توقعنا. ولكن هذه هي الحياة، عليك أن تتعامل مع الظروف وتستعيد عافيتك".

وأتم "أتطلع لعام 2023، سنحاول أن نعمل معا ونساعد بعضنا البعض ونجعلها أفضل سنة في حياتنا".

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا في جولة البوكسينج داي يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 22 نقطة بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال

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