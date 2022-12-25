خبر في الجول – لجنة وزارة الرياضة تصدر تقريرا عن أسباب واقعة منصة سوبر السلة اليوم الأحد

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 11:47

كتب : أحمد الخولي

وزارة الشباب والرياضة المصرية

تُصدر لجنة من وزارة الشباب والرياضة، تقرير مفصل اليوم الأحد عن واقعة انهيار منصة تحمل جماهير الاتحاد السكندري خلال مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللجنة التي كلفتها وزارة الشباب والرياضة للتقصي عن أسباب الواقعة والمتسببين فيها، ستصدر تقريرها اليوم بعدما عاينت الصالة.

اللجنة وحسبما علم FilGoal.com ثبت لها سلامة المدرجات وعدم حدوث أي انهيار أو تصدعات، ولكن بأن السقوط كان لمنصة مستقلة عن جسم المدرج غير مخصصة للجمهور.

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وجاء الانهيار بسبب التدافع الجماهيري عليها مع اقتراب نهاية المباراة والحماس.

محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كان قد كشف لـFilGoal.com بأن حالة واحدة من مصابي جماهير الاتحاد استوجبت تدخلا جراحيا، ومازال الشاب في العناية المركزة حتى الآن. (طالع التفاصيل)

كانت مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري قد شهدت واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم، ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا بخصوص الإصابات بين الجماهير في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد السكندري، موضحة "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".

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