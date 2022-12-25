البنك المركزي الأرجنتيني ينفي نية إصدار عملة عليها صورة ميسي

نفى البنك المركزي الأرجنتيني نية إصدار عملة عليها صورة النجم ليونيل ميسي عقب الفوز بكأس العالم 2022.

وانتشرت تقارير عديدة تفيد بأن البنك المركزي في الأرجنتين يدرس خيارات الفوز التاريخي بالمونديال، ومنها إصدار عملة عليها صورة ميسي.

وقال فرناندو ألونسو المتحدّث باسم البنك المركزي الأرجنتيني لوكالة فرانس برس: "لا يوجد لدينا أي مشروع لإصدار عملة عليها صورة ميسي".

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1986 بعد الفوز على فرنسا 4-2 ركلات الترجيح، إثر التعادل في الوقت الأصلي 2-2 ثم الإضافي 3-3.

وبحسب صحيفة "El Financiero" فإن أحد خيارات البنك المركزي هو طبع صورة ميسي على عملة الـ1000 بيزو، حيث يرغب المسؤولون في إبراز الرقم "10" وهو ما يبدأ به رقم 1000.

يذكر أن قيمة الـ1000 بيزو تساوي 5.75 دولار.

وبجانب ذلك، سيتم كتابة "La Scaloneta" وهي ترمز لفريق المدرب ليونيل سكالوني الفائز بكأس العالم.

وفاز سكالوني مع الأرجنتين بلقب كوبا أميركا ثم "الفينالسما" بين بطل أمريكا الجنوبية وأوروبا وأخيرا كأس العالم.

وأوضحت التقارير إلى أن أعضاء البنك المركزي في الأرجنتين يروون أن طباعة هذه الأوراق النقدية بهذا التصميم ستوقظ الروح الجماعية للأرجنتينيين.

وأصدر البنك المركزي في وقت سابق عملات تذكارية عندما فاز منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الأولى في 1978.

ميسي سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة في سبع مباريات ليقود منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الغائب بعد 36 عاما.

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