لياو: سأحصل على خبرة جديدة في المستقبل.. وأحب أرسنال هذا العام

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

كشف رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي ومنتخب البرتغال رغبته في خوض تجربة جديدة مستقبلا حال رحيله عن الروسونيري.

ويمتد تعاقد لياو رفقة الروسونيري حتى صيف 2024 وأبدت عديد الفرق رغبتها في ضمه أبرزها تشيلسي.

وقال لياو عبر إذاعة RDP Africa البرتغالية: "الحصول على خبرة في دوري جديد؟ نعم في المستقبل، لكن الآن أنا أركز مع ميلان، والذي يمتد تعاقدي معه".

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وأضاف "أحب مدينة ميلانو كثيرا، ميلان نادي كبير وتاريخي، وأعيش واحدة من أفضل لحظاتي حياتي".

وأكمل "أي مباريات أشاهد؟ الكثير في عديد الدوريات الأوروبية الكبرى، أحب فريق أرسنال هذا العام، يلعبون بشكل جيد".

وعن أقوى مدافع واجهه أجاب: "بيبي وتياجو سيلفا".

وأتم عن الاختيار بين التتويج بلقب كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا قائلا: "الفوز بكأس العالم، حصد لقب من أجل بلادك هو كل شيء، وتصنع التاريخ".

ويتواجد شرط جزائي في عقد اللاعب مقابل 150 مليون يورو ولكن وفقا للتقارير فإن الشرط قد انتهت صلاحيته وحاول تشيلسي التعاقد معه في شهر أغسطس الماضي.

وانضم لياو لميلان في 2019 قادما من ليل مقابل 15 مليون يورو.

وشارك لياو مع ميلان في 135 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 34 هدفا وصنع 30 آخرين.

وفي كأس العالم 2022 شارك في 5 مباريات وسجل هدفين.

رافائيل لياو ميلان أرسنال
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