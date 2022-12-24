كرة سلة - توقف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بسبب سقوط جزء من المدرج

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مباراة كأس السوبر لكرة السلة واقعة مؤسفة أدت إلى توقفها.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

ووقع ذلك قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

وتقام المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 66-45.

لحظات ما بعد سقوط المنصة التي كانت تحمل قادة جمهور الاتحاد السكندري على المدرج السفلي.. وتدخل الحضور لإسعاف المصابين سريعا. pic.twitter.com/cmx4SxJpQt — FilGoal (@FilGoal) December 24, 2022

وانتشرت هتافات من الجماهير تطالب بإلغاء المباراة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

FilGoal.com يتمنى السلامة لكافة الحضور.