كرة سلة - الأهلي بطل السوبر المصري للسيدات بعد الفوز على سبورتنج

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

احتفال سيدات الأهلي بلقب دوري السوبر لكرة السلة

فاز فريق كرة السلة في النادي الأهلي للسيدات بلقب كأس السوبر المصري بعد التغلب على سبورتنج السكندري.

وانتهت المباراة بفوز سيدات الأهلي بنتيجة 83-75 والتي أقيمت بصالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

واستعاد الأهلي لقب السوبر الذي حصده آخر مرة في الموسم قبل الماضي.

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وحسم الأهلي الربع الأول لصالحه بنتيجة 23-21 بين الفريقين، بينما انتهى الربع الثاني بتقدم سبورتنج بنتيجة 50-46.

واستمر تقدم سبورتنج في الربع الثالث بنتيجة 63-60.

لكن الأهلي انتفض في الربع الأخير وحقق الفوز ليتوج باللقب.

وسجلت ثريا محمد نجمة الأهلي 27 نقطة كأفضل مسجلة في المباراة.

أما نورهان أحمد لاعبة سبورتنج سجلت 16 نقطة كأفضل مسجلة في فريقها.

وكان سبورتنج حصل على الثنائية في الموسم الماضي بتتويجه بلقي الدوري المصري وكأس مصر لكرة السلة للسيدات.

وتعد المباراة نهائي مكرر من الموسم الماضي بعدما انتصر سبورتنج على الأهلي في كأس السوبر.

الأهلي سبورتنج كرة سلة سيدات السوبر المصري
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