الترسانة يوضح حقيقة استقالة خالد عيد.. واجتماع لبحث العقوبات

أوضح نادي الترسانة حقيقة استقالة خالد عيد من منصب المدير الفني عقب العقوبات الموقعة اتحاد الكرة المصري عقب أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد.

كما يعقد اجتماعا غدا الأحد لمجلس إدارة الشواكيش لبحث العقوبات الموقعة على النادي.

وأعلن اتحاد الكرة المصرية عقوبات مشددة على نادي الترسانة عقب ما بدر منهم في مباراة السكة الحديد لحساب الجولة 11 من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الترسانة:

نفى طارق سعيد حسانين رئيس نادى الترسانة الرياضي، في بيان رسمي له، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عقب الإعلان عن عقوبات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد.

وقال البيان: "يؤكد مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضي بعدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن استقالة كابتن خالد عيد المدير الفني؛ وأن مجلس إدارة نادي الترسانة سيجتمع غدا الأحد لمناقشة وبحث العقوبات التي تم فرضها على نادي الترسانة بعد أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد والتي شهدت أخطاء تحكيمية فادحة من حكم المباراة محمود الدسوقي".

لذا: سيتخذ نادي الترسانة الإجراءات القانونية حول التظلم في عقوبات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أو تجميد نشاط كرة القدم بالنادي".

أعلن اتحاد الكرة اليوم السبت رسميا قراره باعتبار السكة الحديد فائزا على الترسانة بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما أمس الجمعة وتم إلغائها في الدقيقة 85.

وكان تم إلغاء المباراة بعد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للسكة الحديد في الدقائق الأخيرة منها.

بناء على تقرير حكم ومراقب المباراة وتقرير لجنة المسابقات تقرر التالي:

وأعلن اتحاد الكرة قراراته والتي جاءت كالتالي:

** احتساب نتيجة المباراة 2-0 لصالح السكة الحديد.

** نقل أول مباراتين للترسانة خارج ملعبه مع التنبيه بمضاعفة العقوبات حال تكرار الأزمة مع موافاتنا بالملعب البديل خلال أسبوع وذلك لما بدر من المنتمين لنادي ضد حكم المباراة.

** تغريم الترسانة 20 ألف حنيه تسدد بمعرفة النادي لخزينة اتحاد الكرة.

** إيقاف خالد عيد المدير الفني للترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.

** إيقاف عبد الرؤوف عيد عبد الرؤوف مدرب حراس مرمى الترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.

** إيقاف أشرف صقر أبو المعاطي مدرب الترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.

** إيقاف أسامة عبد الحي أخصائي العلاج الطبيعي للترسانة 8 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه مع رفع مذكرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بالتوصية بالشطب وذلك لقيامه بالاعتداء بالضرب على حكم المباراة.

** التوصية برفع أمر كل من طارق سعيد حسنين رئيس نادي الترسانة ومحمد طارق سعيد حسنين عضو مجلس الإدارة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لما بدر منهما تجاه الحكم.