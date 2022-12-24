الدرجة الثانية – اتحاد الكرة يقرر فوز السكة الحديد على الترسانة.. وغرامات ضخمة على الشواكيش

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد الكرة اليوم السبت رسميا قراره باعتبار السكة الحديد فائزا على الترسانة بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما أمس الجمعة وتم إلغائها في الدقيقة 85.

وكان تم إلغاء المباراة بعد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للسكة الحديد في الدقائق الأخيرة منها.

وأعلن اتحاد الكرة قراراته والتي جاءت كالتالي:

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بناء على تقرير حكم ومراقب المباراة وتقرير لجنة المسابقات تقرر التالي:

** احتساب نتيجة المباراة 2-0 لصالح السكة الحديد.

** نقل أول مباراتين للترسانة خارج ملعبه مع التنبيه بمضاعفة العقوبات حال تكرار الأزمة مع موافاتنا بالملعب البديل خلال أسبوع وذلك لما بدر من المنتمين لنادي ضد حكم المباراة.

** تغريم الترسانة 20 ألف حنيه تسدد بمعرفة النادي لخزينة اتحاد الكرة.

** إيقاف خالد عيد المدير الفني للترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.

** إيقاف عبد الرؤوف عيد عبد الرؤوف مدرب حراس مرمى الترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.

** إيقاف أشرف صقر أبو المعاطي مدرب الترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.

** إيقاف أسامة عبد الحي أخصائي العلاج الطبيعي للترسانة 8 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه مع رفع مذكرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بالتوصية بالشطب وذلك لقيامه بالاعتداء بالضرب على حكم المباراة.

** التوصية برفع أمر كل من طارق سعيد حسنين رئيس نادي الترسانة ومحمد طارق سعيد حسنين عضو مجلس الإدارة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لما بدر منهما تجاه الحكم.

وكان الترسانة هدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي في ناديه حال احتساب نتيجة المباراة للسكة الحديد. (طالع التفاصيل)

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