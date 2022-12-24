انتهت كرة سلة سيدات – الأهلي (83) - (75) سبورتنج.. الأحمر يتوج بالسوبر

استراحة سوبر كرة السلة - الأهلي (30) - (42) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول

كرة سلة - الأهلي بطل السوبر المصري للسيدات بعد الفوز على سبورتنج

سوبر السلة – رجال الأهلي في مواجهة صعبة ضد الاتحاد.. والسيدات يبحثن عن استعادة اللقب