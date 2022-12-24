انتهت كرة سلة سيدات – الأهلي (83) - (75) سبورتنج.. الأحمر يتوج بالسوبر
السبت، 24 ديسمبر 2022 - 16:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وسبورتنج "سيدات" والتي تقام على لقب كأس السوبر.
نهاية اللقاء.. سيدات الأهلي بطلات السوبر بالفوز بنتيجة 83-75
نهاية الربع الثالث بتقدم سبورتنج 63-60
نهاية الربع الثاني بتقدم سبورتنج 50-54
نهاية الربع الأول بالتعادل 21-21.
انطلاق المباراة.
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