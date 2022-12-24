انتهت كرة سلة سيدات – الأهلي (83) - (75) سبورتنج.. الأحمر يتوج بالسوبر

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 16:13

كتب : FilGoal

رنيم محمد - كرة سلة سيدات الأهلي ضد سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وسبورتنج "سيدات" والتي تقام على لقب كأس السوبر.

نهاية اللقاء.. سيدات الأهلي بطلات السوبر بالفوز بنتيجة 83-75

نهاية الربع الثالث بتقدم سبورتنج 63-60

نهاية الربع الثاني بتقدم سبورتنج 50-54

نهاية الربع الأول بالتعادل 21-21.

انطلاق المباراة.

كرة سلة الأهلي سبورتنج كأس السوبر للسلة
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