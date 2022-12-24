مصدر من كاف لـ في الجول: أخطرنا الأهلي والوداد بتفاصيل القيد في كأس العالم للأندية

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 15:48

كتب : محمد عبد العظيم

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كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تفاصيل إخطار الأهلي والوداد بالقيد في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي والوداد في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "ما وصل للأندية هو تأكيد على أن فترة القيد الإفريقية من 1 يناير إلى 30 يناير، وتم إخطار الأهلي والوداد من خلالنا بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطرنا بأن قيد مسابقة كأس العالم للأندية سيبدأ وينتهي في تلك الفترة".

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وأضاف "وفقا للوائح كاف سيتمكن كل ناد من قيد كحد أقصى 7 لاعبين جدد في قائمته الإفريقية في يناير مع وجود 4 استبدلات ضمن الـ 7 مقيدين بشرط أن يكون الاستبدال للاعب لم يشارك مع فريقه منذ بداية دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية".

وواصل "أما بخصوص قائمة الأهلي والوداد في كأس العالم فلوائح فيفا مختلفة بعض الشيء، في البداية سيكون أمام كل ناد فرصة لقيد 35 لاعبا كحد أقصى و24 لاعبا كحد أدنى بشرط أن يكون ضمنهم 4 حراس مرمى مقيدين ولكن مع نهاية القيد كحد أقصى يوم 30 يناير سيكون كل فريق عليه أن يقلص قائمته إلى 23 لاعبا سيشارك خلالهم في البطولة".

وتشهد النسخة مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد (المستضيف) والأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا) وأخيرا الهلال ممثل آسيا.

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