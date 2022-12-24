الدرجة الثانية - الترسانة يهدد بالانسحاب وتجميد النشاط الرياضي

أصدر نادي الترسانة بيانا رسميا عقب الأحداث التي شهدتها مواجهته ضد السكة الحديد في مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية، ويُعقد اجتماعا السبت لبحث مجموعة من القرارات وهي: "الانسحاب من المسابقة، وتجميد نشاط كرة القدم بالنادي".

وألغى الحكم مباراة الترسانة والسكة الحديد في الجولة 11 من المسابقة، بسبب اعتراض مسؤولي الترسانة، بعد احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح السكة في الدقائق الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم الترسانة بهدف.

وجاء بيان الشواكيش:

يعرب مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي، برئاسة طارق سعيد حسانين، عن استيائه من الأخطاء التحكيمية التي تقع على الفريق والظلم التحكيمي البيّن الذي شهده القاصي والداني، ما يؤثر على مسيرة الفريق وهدفه بالصعود للدوري الممتاز.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الترسانة أن هذه الأخطاء التي يتعرض لها الشواكيش أدت إلى نزيف نقاط تسبب في ابتعاد الفريق عن مساره المأمول وهو قمة الجدول، وتجلى ذلك بوضوح خلال المباريات السابقة أمام منتخب السويس ووادي دجلة، وصولا إلى أغرب الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة السكة الحديد اليوم.

ويعلن مجلس إدارة نادي الترسانة رفضه لما وقع خلال أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد اليوم، من أخطاء تحكيمية بالغة العوار، لا يقدم عليها سوى واحد من اثنين، إما من لا يعرف شيئا عن قوانين اللعبة، أو متعمد، إذ كيف لا يحتسب الحكم 3 ركلات جزاء صريحة لا يمكن أن تخطئهما عين، الأولى حينما تصدى لاعب نادي السكة الحديد لتسديدة بيده داخل منطقة الجزاء، والثانية حينما اخترق لاعب الترسانة منطقة جزاء المنافس وجذبه لاعب نادي السكة الحديد من الخلف وأسقطه أرضا، والثالثة حينما تم دفع مهاجم الترسانة وإسقاطه أرضا داخل منطقة الجزاء خلال تنفيذ ركلة ركنية، وفي كل الحالات كان حكم المباراة على بعد أمتار من اللعبة، ولكن لم يحتسب شيء، وما زاد من حالة الاستغراب والاندهاش، هو احتساب ركلة جزاء للمنافس قي الوقت بدل الضائع لم يشهد أحد بصحتها، بينما الترسانة متقدم بهدف دون رد، في أسلوب يكاد يصل لتعمد عدم فوز الشواكيش بالمباراة.

وإذ يشدد مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي على رفضه لما يحدث من أخطاء تحكيمية جسيمة، فإنه قرر عقد اجتماع طارئ اليوم لبحث مجموعة من القرارات أبرزها الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز «ب»، وتجميد نشاط كرة القدم بالنادي، ردا على ما يحدث من ظلم تحكيمي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اجتماع طارئ للجنة مسابقات القسم الثاني، وذلك بخصوص مباراة الترسانة والسكة الحديد في دوري الدرجة الثانية.

وجاء في بيان مقتضب:

قررت لجنة المسابقات للقسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طارئ غدا السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت اليوم في دوري القسم الثاني.

ويحتل السكة والترسانة المركزين الرابع والخامس على الترتيب وفي رصيد كلاهما 19 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر القناة.