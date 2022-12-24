ريليفو: ميلان متفائل بتجديد بن ناصر رغم ضغوطات تشيلسي وليفربول

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

بن ناصر

يثق ميلان في تجديد عقد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وبقائه ضمن صفوف حامل لقب الدوري الإيطالي.

وينتهي عقد بن ناصر مع ميلان في صيف 2024.

منصة ريليفو ذكرت أن ميلان متفائل تماما بشأن تجددي عقد بن ناصر أحد الراكائز الأساسية في صفوف الفريق.

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وأوضح التقرير أن ميلان اقترب من تجديد عق إسماعيل بن ناصر مع وضع شرط جزائي في عقد اللاعب.

وشدد التقرير على وجود اهتمام وضغط قوي من طرف تشيلسي وليفربول للحصول على خدمات اللاعب.

وكان موقع توتو ميركاتو الإيطالي قد أشار إلى أن ليفربول يراقب إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان.

وأوضح التقرير أن إعجاب يورجن كلوب مدرب ليفربول باللاعب الجزائري البالغ من العمر 24 عاما يعد خطوة أولى في إمكانية انتقاله للحمر.

بن ناصر يلعب ضمن صفوف ميلان منذ صيف 2019 وقادما من إمبولي.

وشارك الدولي الجزائري مع ميلان في 126 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8.

ميلان إسماعيل بن ناصر ليفربول تشيلسي
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