تقرير مغربي: الوداد يفاوض مدرب بترو أتليتكو مجددا قبل كأس العالم للأندية

فتح الوداد باب المفاوضات مع المدرب البرتغالي ألكسندر سوزا المدير الفني لبترو اتليتكو الأنجولي خلفا للحسين عموتة.

ورحل عموتة عن تدريب الوداد رغم توليه المهمة منذ أشهر قليلة خلفا لوليد الركراكي الذي اتجه لتدريب منتخب المغرب.

وفتح سعيد الناصري رئيس الوداد وفقا لموقع le 360 sport المغربي باب المفاوضات من جديد مع ألكسندر سانتوس لتولي المهمة.

وأوضح التقرير أن سانتوس كان مرشحا قبل عموتة لخلافة الركراكي لكن الشرط الجزائي في عقده مع بترو أتلتيكو البالغ 300 ألف دولار منعه من الرحيل.

وأشار التقرير إلى أن الناصيري يعتبر سانتوس الخيار الأول لتولي مهمة تدريب الوداد خلال المرحلة المقبلة.

البرتغالي سوزا خطف الأضواء بعدما قاد بترو أتليتكو إلى نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وودع المسابقة على يد الوداد الذي حسم اللقب على حساب الأهلي بهدفين دون رد خلال المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب محمد الخامس.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم 2022 التي يستضيفها المغرب.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 12 فبراير المقبل.

وتشهد النسخة مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد (المستضيف) والأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا) وأخيرا الهلال ممثل آسيا.