جوارديولا: كالفن فيليبس عاد لنا من كأس العالم بزيادة في الوزن

برر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب غياب لاعبه كالفن فيليبس عن مواجهة ليفربول الأخيرة.

كالفن فيليبس النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتحدث جوارديولا قائلا: "كالفيس ليس مصابا، لقد عاد لنا بزيادة في الوزن".

وواصل "لا أعرف سبب حدوث ذلك، لكنه لم يعد إلينا في الحالة التي تجعله يشارك في التدريبات ومن ثم اللعب".

وأكمل "لهذا السبب لا يمكنه اللعب، عندما يكون جاهزا سيلعب لأننا بحاجة إليه، نحن بحاجة إليه كثيرا".

وبسؤاله هل شعر بانزعاج من الأمر أجاب "لقد خضت محادثة خاصة مع كالفن".

وكان كالفن فيليبس يتواجد مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 حيث ودع البطولة من ربع النهائي على يد فرنسا.

وانضم كالفن فيليبس إلى سيتي قادما من ليدز الصيف الماضي مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

ولم يخض صاحب الـ27 عاما مع سيتي سوى مباراتين كبديل وبالتحديد شارك لـ12 دقيقة فقط.

وفاز سيتي على ليفربول الخميس الماضي في ملعب الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وسيواجه سيتي منافسه ساوثامبتون في ربع النهائي في الفترة ما بين 10 لـ12 يناير، على أن يتم تحديد الموعد لاحقا.