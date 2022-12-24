على رأسهم راشفورد.. مانشستر يونايتد يمدد عقد رباعي الفريق

السبت، 24 ديسمبر 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وبيرنلي

أعلن مانشستر يونايتد اليوم السبت رسميا تمديد عقد رباعي الفريق ماركوس راشفورد ولوك شو وديوجو دالوت وفريد.

ديوجو دالوت

النادي : مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

لوك شاو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

واستغل يونايتد البند الموجود في عقود الرباعي ليمدد لكل منهم تعاقده لموسم آخر.

وتحدث إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لموقع ناديه الرسمي قائلا: "نعم أستطيع تأكيد الأمر".

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وواصل "نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح وهؤلاء اللاعبين لديهم مساهمات مباشرة في ذلك".

وأكمل "نريد مواصلة التطور وأن ندعم هؤلاء اللاعبين وأن يبقوا معنا في عملية التطور".

وأردف المدرب الهولندي "لذا قررنا اتخاذ ذلك القرار وأعتقد أنه القرار الصحيح، نريد بناء فريقا للمستقبل ولسنوات طويلة وهؤلاء اللاعبين يجب أن يكونوا جزءا منه".

راشفورد صاحب الـ25 عاما من ناشئي يونايتد وتم تصعيده للفريق الأول سنة 2016 وخاض مع الفريق 323 مباراة سجل خلالهم 102 هدفا وصنع 60 آخرين.

أما لوك شو انضم ليونايتد قادما من ساوثامبتون في عام 2014.

وخاض صاحب الـ27 عاما مع يونايتد 229 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 24.

وانضم فريد ليونايتد قادما من شاختار دونتسيك الأوكراني في 2019.

وشارك اللاعب البرازيلي مع يونايتد في 174 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع 13 آخرين.

أما ديوجو دالوت فقد انضم من بورتو في 2018 وأعير لميلان في 2020 لمدة موسم.

وخاض البرتغالي صاحب الـ23 عاما 85 مباراة مع يونايتد سجل خلالهم هدفين وصنع خمسة.

مانشستر يونايتد راشفورد فريد لوك شو دالوت
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