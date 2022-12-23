النجم الساحلي: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم الضاوي

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي

تحدث حاتم الرقيق رئيس قسم الإعلام بنادي النجم الساحلي عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع محمد الضاوي "كريستو" لاعب الفريق التونسي.

وكشفت تقارير تونسية اهتمام الأهلي بضم اللاعب البالغ 19 عاما، وعلم أيضا FilGoal.com إن اللاعب ضمن المرشحين للأهلي.

وقال الرقيق عبر أون تايم سبورتس 2: " لم يصلنا أي عرض رسمي من الأهلي بشأن التعاقد مع محمد الضاوي، ولكن محادثات جانبية من بعض الأطراف القريبة من الناديين".

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وأكمل "لا أعلم إذا كان أنيس بوجلبان (لاعب الأهلي السابق)له علاقة بالتفاوض مع اللاعب من عدمه".

وأضاف "الأرقام المتداولة حاليا غير صحيحة ولا تلزم النجم الساحلي بأي شيء. نحن في انتظار العرض الرسمي خاصة أننا نتحدث عن أفضل لاعب في البطولة التونسية حاليا وعمره 19 عاما فقط".

وأجاب "استغلال غرامة سليماني كوليبالي في الصفقة؟ كل الاحتمالات مطروحة. عثمان جنيح رئيس النجم الساحلي تربطه علاقة قوية بالنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب ولكن الأكيد أن اللاعب يركز بشكل كامل مع ناديه في الوقت الحالي".

الرقيق كشف سابقا تفاصيل أقساط الفريق التونسي لصالح الأهلي في صفقة كوليبالي.

وقال عبر أون تايم سبورتس 2 في سبتمبر الماضي: "تم صرف القسط الأول في فبراير 2022 بقيمة 500 ألف دولار، ثم تم دفع القسط الثاني في 31 أغسطس بنفس القيمة".

وتابع "سيتم تسديد القسط الثالث في فبراير 2023 بقيمة 500 ألف دولار، والرابع في 31 أغسطس 2023 وقيمته 475 ألف دولار تقريبا".

وعلم FilGoal.com أن محمد الضاوي (كريستو) مهاجم النجم الساحلي أحد المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي.

صاحب الـ 19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

الأهلي محمد الضاوي النجم الساحلي
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