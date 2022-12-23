نادي السكة الحديد: لم نرفض استكمال لقاء الترسانة.. وننتظر قرار لجنة الحكام

كشف حسام السيسي المشرف على الكرة بتادي السكة الحديد ما دار خلال مباراة فريقه ضد الترسانة في دوري الدرجة الثانية من مجموعة القاهرة.

وألغى الحكم مباراة الترسانة والسكة الحديد بسبب اعتراض مسؤولي الترسانة، بعد احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح السكة في الدقائق الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم الترسانة بهدف.

وقال حسام السيسي عبر أون تايم سبورتس 2: "الحكم احتسب ركلة جزاء لنا ما ذنبنا في أن يلقي مشجعو الترسانة كما يأتي أمامهم علينا في أرضية الملعب".

وأوضح "أصيب أحد أعضاء الجهاز الطبي و2 لاعبين بكدمات، والمباراة توقفت ما يقارب 45 دقيقة".

وأردف "حزين عما حدث للحكم في مباراة اليوم، وأتمنى أن يحصل على حقه من لجنة الحكام".

وتابع "المباراة ألغيت في الدقيقة 85؟ وننتظر قرار لجنة الحكام لأننا لم نلعب ركلة الجزاء التي احتسبت لنا".

وأتم "يقال أننا رفضنا استكمال اللقاء، وهو ما لم يحدث لكن الحكم هو من ألغى اللقاء".

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اجتماع طارئ للجنة مسابقات القسم الثاني، وذلك بخصوص مباراة الترسانة والسكة الحديد في دوري الدرجة الثانية.

وجاء في بيان مقتضب:

قررت لجنة المسابقات للقسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طارئ غدا السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت اليوم في دوري القسم الثاني.

وأوضح طارق سعيد رئيس نادي الترسانة أسباب إلغاء مباراة فريقه ضد السكة في دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة، وهدد بالانسحاب حال احتساب نقاط اللقاء الثلاث لصالح منافسه.

وصرّح طارق سعيد لـ FilGoal.com: "إلغاء مباراة الترسانة والسكة الحديد؟ ما حدث فضيحة من حكم اللقاء، لم يحتسب ركلتي جزاء للترسانة واحتسب ركلة جزاء وهمية للسكة الحديد في الدقائق الأخيرة".

وأوضح "اعترضنا عليه وتوقفت المباراة وعندما عاد لاستكمال المباراة ورفض نادي السكة استكمالها قرر إلغاء اللقاء".

وأكمل "هذا ظلم لنادي الترسانة ولم نتعدي على أحد، وتواصلنا مع أعضاء اتحاد الكرة للدفاع عن حقنا".

وأتم "القرار المتوقع إعادة المباراة وإذا حدث قرار باحتساب المباراة لصالح السكة الحديد سننسحب من المسابقة".

ويحتل السكة والترسانة المركزين الرابع والخامس على الترتيب وفي رصيد كلاهما 19 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر القناة.