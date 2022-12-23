إيمري: إيميليانو سيغيب عن مواجهة ليفربول.. وسأتحدث معه عن احترام الخصوم

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز

كشف أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عن موقف حارس مرمى الفريق والمنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز من مواجهة لفيربول.

ويلعب ليفربول ضد أستون فيلا يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

.وقال إيمري في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية": "إيميليانو مارتينيز سيغيب عن مباراة ليفربول. أتوقع عودته يوم الخميس وأن يكون متاحا في مواجهة توتنام في الأول من يناير. لقد قلت قبل كأس العالم إن كل لاعب سيحصل على 7 أيام راحة على الأقل بعد البطولة، و12 يوما كحد أقصى".

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وأضاف "نحن فخورون به. لقد فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده وكان عظيما. يجب على مشجعي أستون فيلا أن يفخروا به".

وتابع "سيعود خلال الأسبوع المقبل لأنه الآن يرتاح بعد العمل الرائع والمشاعر الكبيرة. حين تجتاحك المشاعر لا يمكنك السيطرة على نفسك، ولكن في الأسبوع القادم سأتحدث معه عن هذه الاحتفالات واحترام الخصوم".

وشدد "الآن هو مع المنتخب ولكن بعد ذلك سيكون معنا وستصبح هذه مسؤوليتنا، وبالتأكيد سنتحدث عن ذلك".

البديل

صحيفة "ديلي ميل" أشارت إلا أن أوناي إيمري سيعتمد على السويدي روبن أولسن لتعويض غياب مارتينيز عن مباراة ليفربول.

واوضحت الصحيفة أن أولسن يعاني من إصابة طفيفة ولكن من المتوقع أن يتعافى ويلحق بالمباراة.

وأشارت إلى أن حارس المرمى الشاب فيليب مارشال من المتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء في هذه المباراة.

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد استون فيلا في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

ليفربول أستون فيلا إيميليانو مارتينيز
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