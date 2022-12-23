مانولوفيتش: مواجهة بيراميدز ستكون الأصعب.. وهذا ما وعدت به إدارة الاتحاد

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 22:41

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - طلائع الجيش - زوران مانولوفيتش

وصف زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد مواجهة بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري بالأصعب بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وانتصر الاتحاد على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال زوران مانولوفيتش عبر أون تايم سبورتس: "أهنئ الفريق على 3 تحقيق انتصارات متتالية، واليوم الفوز الأهم لأن سيراميكا فريق قوي".

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وأضاف "كنا نعلم أن سيراميكا يمتلك لاعبين جيدين في التحولات الدفاعية والهجومية، لكننا أغلقنا عليهم المنافذ".

وأردف "أحمد عيد سجل هدفا رائعا، وهو من أفضل الأجنحة الموجودة في الدوري المصري الموسم الحالي، رغم إنه يلعب لأول مرة في المسابقة".

وانضم عيد لزعيم الثغر قادما من الأولمبي قبل بداية الموسم، وحصد بعد مباراة اليوم جائزة رجل المباراة.

وتابع "استطعنا الحفاظ على نظافة شباكنا طيلة المباراة، وسنحت لنا فرصا من 3-4 مرتدات، وأهنئ فريق سيراميكا على أدائه في أرضية الملعب".

وأكمل "نسير مباراة تلو الآخرى، المباراة الأصعب هي القادمة ضد بيراميدز، 15 لاعبا خاض 3-4 مباريات في 10 أيام وهو أمر صعب جدا، وستكون المباراة المقبلة تحدي قوي في ظل إقامتها خارج ملعبنا".

وواصل "في قائمة مباراة اليوم كان لدينا 2 من فريق الشباب على دكة البدلاء ومع الوقت سيحصلون على فرصة المشاركة".

وأتم "ما وعدت به الإدارة منذ قدومي هو أن نحتل مركزا أفضل من الموسم الماضي".

واحتل الاتحاد الموسم الماضي المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

والآن يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

زوران مانولوفيتش الاتحاد في الدوري الدوري المصري
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