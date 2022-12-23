رضا شحاتة: أريد أن يصدق لاعبو الداخلية في قدرتهم على تحقيق الفوز

أشاد رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية بأداء لاعبيه في الفوز على بيراميدز، وكشف أول شيء قاله لفريقه عقب نهاية اللقاء.

وحقق الداخلية فوزه الأول في الموسم بقلب تأخره على بيراميدز لفوز بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال رضا شحاتة عبر أون تايم سبورتس بعد نهاية اللقاء: "الفوز مهم جدا وكان من المفترض أن يكون ثاني انتصار لنا في الدوري بعد مباراة فاركو لكن الحكم حينها ألغى لنا هدفا في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "أهم شيء عقب الفوز هو أن يصدق اللاعبون قدرتهم على تحقيق الفوز، وهو أول شيء أخبرتهم به بعد نهاية اللقاء، قلت لهم إنهم فريق جيد وعلينا أن نصدق أنفسنا ونلعب على إمكانياتنا من أجل أن ننافس".

وواصل "أمام بيراميدز أردت تدوير التشكيل بإراحة 3-4 أسماء لأنني امتلك قائمة صغيرة ومن أجل المباريات المقبلة".

وأكمل "هدف بيراميدز جاء من خطأ ساذج وما استفزني إنه جاء بعد انفراد أهدره سمير فكري".

وأردف "البدلاء في مباراة اليوم صنعوا الفارق، وقررنا المخاطرة وحققنا الفوز بفضلهم".

وتابع "سأواصل العمل مع المجموعة الحالية على الحالة الدفاعية وكيفية تنفيذ المرتدات، والفوز سيجعلنا في المباريات المقبلة أكثر هدوءا ويساعدنا على العمل على المستوى الفردي".

وأتم "الفوز يجعلنا نصدق إننا فريق جيد، وقلت في بداية الموسم للإدارة إن الأداء سيستحسن بعد 5 مباريات، وهم يثقون بي والأوضاع تتحسن مع الوقت".

فوز الداخلية الأول له في الدوري الموسم الجاري وهو الـ 50 للفريق في سابع مواسمه بالمسابقة وسط الكبار خلال 203 مباراة.

وحقق رضا شحاتة فوزه الثاني على بيراميدز بعدما حقق من قبل الفوز رفقة الجونة، وخسر مباراة وتعادل في أخرى.

بذلك أصبح حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

وارتقى الداخلية 4 مراكز بعدما وصل رصيده لـ 7 نقاط.

فيما تكبد بيراميدز خسارته الثانية في الموسم وتراجع للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.