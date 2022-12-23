بوتر: هذا موعد عودة كانتي.. ولن أتحدث علنا عن عقود اللاعبين

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - برايتون وتشيلسي

كشف جراهام بوتر مدرب تشيلسي عن موعد تعافي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الفريق من الإصابة وعودته لـ البلوز.

وخضع كانتي لعملية جراحية في أوتار الركبة أبعدته عن تشيلسي وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وقال بوتر في تصرحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "نجولو كانتي سيغيب عن الفريق حتى نهاية فبراير أو بداية مارس على أقصى تقدير، لقد خضع لعملية جراحية وهى تحتاج فترة لا تقل عن أربعة أشهر".

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وعن تجديد عقد اللاعب أوضح "تجديد عقد كانتي؟ هذا ليس موضع تساؤل، لكن الأمر يتعلق بمساعدته على استعادة لياقته والعودة إلى الملعب ، والتطلع إلى رؤيته مرة أخرى يلعب كرة القدم. أعتقد أن تركيزي ينصب على مساعدته للعودة في أقرب وقت ممكن، الجميع يعرف الجودة التي يتمتع بها".

وينتهي تعاقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق لع التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

,وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن أحد خيارات برشلونة هو نجولو كانتي لاعب تشيلسي ويرغب النادي في التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

ميندي

وبسؤاله عن مستقبل إدوارد ميندي مع الفريق علق"ليس من اختصاصي أن أتحدث علنا عن حالات عقود اللاعبين. هذا الأمر بينهم وبين النادي".

"لقد كان إدوارد ميندي في قمة مستواه معنا، وأراه رجل رائع. إنه سعيد في الناديولكن فيما يتعلق بعقده، لا يمكنني التعليق على ذلك".

وتراجع مستوى الحارس السنغالي مع تشيلسي بشكل واضح خلال منافاسات الموسم الحالي.

مواجهة بورنموث

وتابع بوتر" حكيم زياش وماتيو كوفاسيتش سيغيبان عن مباراة بورنموث بعد جهودهما الكبيرة في كأس العالم مع المغرب وكرواتيا".

وواصل "سيغيب ويسلي فوفانا عن المباراة بعد الإصابة، مع غياب بن تشيلويل وروبن لوفتوس تشيك أيضا.بينما سيشارك ريس جيمس بعدما تعافى من إصابة الركبة".

ويلعب تشيلسي ضد بورنموث يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل البلوز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

جراهام بوتر تشيلسي نجولو كانتي
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