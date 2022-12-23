أصيب في كأس العالم.. كونتي يكشف فترة غياب ريتشارليسون

كشف أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر عن فترة غياب ريتشارليسون العائد من صفوف منتخب البرازيل مصابا.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: "تحدثت مع الإدارة الطبية وقالوا لي إنه سيحتاج إلى 3 أو 4 أسابيع".

وكان هناك مخاوف في البداية أن تطول إصابة ريتشارليسون العضلية لتتطلب 6 أسابيع أو أكثر.

وتأتي تصريحات كونتي بعد خضوع المهاجم البرازيلي لفحص بالأشعة يوم الأربعاء الماضي.

ويعود توتنام إلى منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد يوم 26 ديسمبر، فيما سيغيب ريتشارليسون عن المباريات الثلاث المقبلة، ومباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بورتسموث يوم 7 يناير.

على الناحية الأخرى يحاول اللاعب أن يسترد جاهزيته قبل مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي في 15 و19 يناير على الترتيب.

ولم يسجل ريتشارليسون أي أهداف مع توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله في الصيف من إيفرتون مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

على الجانب الآخر تألق اللاعب بشكل لافت مع منتخب البرازيل وسجل 3 أهداف في كأس العالم، أبرزهم الفائز بجائزة أفضل هدف، بمقصية رائعة في شباك صربيا.

وتعرض ريتشارليسون للإصابة خلال مباراة ربع النهائي ضد كرواتيا والتي انتهت بخروج البرازيل بركلات الترجيح.