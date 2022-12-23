محمود جابر : مجموعة مصر الأقوي..والجماهير سلاحنا لحصد اللقب الأفريقي

شدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية.

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما عن مجموعة نارية لمنتخب مصر مستضيف البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وقال جابر : "منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، والفريق الذي يلعب علي اللقب يجب أن يفوز في جميع المباريات".

وأضاف "أعلم جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة جيدا ولكن مجموعة مصر هي الأقوي من بين المجموعات الثلاث".

وأوضح "ثقتي الكاملة في لاعبي منتخب مصر، أناشد الجماهير المصرية حضور مباريات البطولة لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة للتأهل لكأس العالم للشباب وتحقيق اللقب".

وتستضيف مصر البطولة في شهر فبراير المقبل على 3 استادات هي: القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

ويشارك في هذه النسخة 12 منتخبا إفريقيا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات.

وتستمر البطولة بعد ذلك بالنظام الإقصائي المعتاد في نصف النهائي والنهائي.

وكانت البطولة الإفريقية تضم 8 فرق فقط، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وهو ما تم تغييره في النسخة الحالية.

وسحب القرعة كل من شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخبي مصر الأول والأولمبي، ومحمد شوقي نجم منتخب مصر ومدرب المنتخب السابق.

وأُجريت مراسم القرعة بمركز المنتخبات الوطنية " مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر.

وتؤهل هذه البطولة إلى منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام عام 2023 في إندونيسيا.

وتحتضن مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.