تين هاج: ليساندرو يحتفل بكأس العالم ولكن هناك ما عليه أن يفهمه

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تقبله لوجود ضغط على الفريق بحكم تاريخ النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات إعلامية: "أتقبل ذلك كما هو عليه".

وأضاف "ولكني أعتقد أن مدرب تشيلسي (جراهام بوتر) ومدرب نيوكاسل (إيدي هاو) وكل من يستثمر ناديه بقوة في القائمة يواجه نفس الضغط لأجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

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وتابع "نريد أن نتواجد في المراكز الأربعة الأولى وأن نقاتل لأجل البطولات. هذا هو هدفنا".

وواصل تين هاج "نعلم أن المنافسة صعبة وأن هناك 7 أو 8 أندية تقاتل على هذه المراكز. يجب أن نقاتل للحصول على النقاط اللازمة".

وأوضح "أنا أنظر إلى العملية ككل وكيف نلعب، وبالتأكيد يجب أن نحصل على النتائج أيضا، ولكن إذا سارت العملية بشكل صحيح يمكننا الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى".

ولا يزال ليساندرو مارتينيز مدافع الفريق في الأرجنتين رفقة المنتخب الفائز بكأس العالم 2022.

وبسؤاله عن موعد عودته "لا يمكنني الإجابة عن ذلك الآن. إنه يحتفل في بوينس أيرس".

وأضاف "هذا أعلى ما يمكن تحقيقه، ولكن أيضا يجب على ليساندرو أن يفهم أن الدوري الإنجليزي سيعود يوم 27 ديسمبر".

أما عن رافاييل فاران مدافع الفريق الذي خسر نهائي كأس العالم مع فرنسا قال: "بالتأكيد هو محبط بشأن الخسارة ولكني أعتقد أنه يمكنه الفخر بالتواجد في النهائي مرة أخرى، وبكل ما حققه في مسيرته".

وفاز فاران مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018.

يذكر أن مانشستر يونايتد تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على بيرنلي 2-0 في غياب ليساندرو وفاران.

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