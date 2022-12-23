ثاني أفضل انطلاقة في الألفية.. الاتحاد يحقق فوزه الأول على سيراميكا

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 19:13

كتب : إسلام أحمد

الاتحاد - سيراميكا

حقق الاتحاد انتصاره الأول في تاريخ مواجهاته مع سيراميكا كليوباترا بالفوز بنتيجة 1-0 في لقاء جمع الفريقين على استاد برج العرب في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أحمد عيد.

ولأول مرة يحقق الاتحاد الفوز على سيراميكا كليوباترا، المواجهات الخمس السابقة في الدوري والكأس عرفت فوز سيراميكا مرتين والتعادل في 3 مناسبات.

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وبذلك حقق الاتحاد ثاني أفضل انطلاقه له بالدوري المصري منذ بداية الألفية، بعد أول 9 مباريات بحصد 18 نقطة من 6 انتصارات و3 هزائم.

وتعد الانطلاقة الأفضل لزعيم الثغر بعد أول 9 مباريات في موسمي 2003-2004 و2019-2020 حقق خلالها الفريق 20 نقطة وأنهى الموسم خامسا وعاشرا على الترتيب.

وأصبح الاتحاد في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

بينما تراجع سيراميكا للمركز الثامن برصيد 11 نقطة.

التشكيل

قاد الثلاثي إبراهيم حسن وكريستوفاو مابولولو وأحمد عيد الهجوم أمام سيراميكا.

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على الجانب الآخر، قاد جون إيبوكا هجوم فريق سيراميكا، فيما بدأ أحمد ياسر ريان على مقاعد البدلاء.

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وصف المباراة

لم ننتظر كثيرا من أجل هدف اللقاء الأول والوحيد.

الكرة تصل إلى أحمد عيد لاعب الاتحاد في الجهة اليسرى يتوغل ويراوغ 3 مدافعين ثم الحارس ويسجل في الشباك هدفا رائعا.

في الدقيقة السابعة أشهرت البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في وجه مورو ساليفو.

ومع مرور 10 دقائق من بداية اللقاء سجل ميدو جابر هدف التعادل لسيراميكا من انفراد ومراوغة لـ المهدي سليمان لكن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

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ضغط سيراميكا بكل قوته بحثا عن التعادل وفي الدقيقة 28 أهدر محمود عبد الحفيظ "زلاكة" فرصة التعادل بعدما سدد والمرمى خالٍ ودون رقابة بجوار القائم عقب عرضية قوية من جون إيبوكا.

تواصل ضغط سيراميكا لكن مع محاولاته شابها التسرع.

في الشوط الثاني تألق المهدي سليمان في الدقيقة 47 بالتصدي لفرصة ميدو جابر الذي سدد من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر جون إيبوكا فرصة تعديل النتيجة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 63.

وكاد بدلاء الاتحاد أن يعززوا في التقدم، بينية من أحمد عادل لـ أحمد سيد غريب انفرد الأخير على إثره وسدد كرة في منتصف المرمى تصدى لها محمد بسام بثبات في الدقيقة 77.

وأشهرت البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء لصالح هشام صلاح بداعي تعمد إهدار الوقت.

وتألق بسام من جديد في التصدي لفرصة جديدة من أحمد سيد غريب في الدقيقة 89 محافظا على فرص فريقه في العودة.

ضغط لاعبو سيراميكا في الوقت بدلا من الضائع لكن دفاع الاتحاد وتألق المهدي سليمان حال دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر السادس في الموسم والثالث على التوالي.

الاتحاد سيراميكا الدوري المصري في الدوري
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