اعتزال سيكازوي.. رئيس لجنة حكام زامبيا يكشف لـ في الجول أسباب القرار

أكد أزيف باندا رئيس لجنة الحكام في زامبيا قرار الحكم المخضرم جاني سيكازوي باعتزال ممارسة التحكيم، كما كشف عن أسبابه.

وقال باندا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نعم، لقد قرر الحكم الزامبي جاني سيكازوي اعتزال التحكيم".

وأضاف "إنه يريد إعطاء الفرصة للحكام الصغار في السن، ليواصلوا من حيث انتهى".

وأوضح "سيكازوي وصل إلى أعلى مستوى فيما يتعلق بالأهداف التي وضعها لنفسه، حيث شارك كحكم في كأس أمم إفريقيا مرات كثيرة، وكذلك شارك في كأس العالم عامي 2018 و2022، وهذا هو أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه أي حكم".

وتابع باندا "بعد الوصول لهذا المستوى يقرر المرء ترك الفرصة لزملائه، وسيكازوي ليس لديه شيء آخر ليثبته، فقرر تعليق صفارته".

وواصل "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تلزم الحكم الذي يبلغ سن 45 عامًا باعتزال التحكيم الدولي، ويبلغ سيكازوي الآن 44 عامًا، وبالتالي كان لديه عام إضافي".

وشدد قائلا: "هذه هي أسباب اعتزال سيكازوي، وليس هناك أي سبب آخر".

وحول وجود خطة في زامبيا للاستفادة من سيكازوي عقب اعتزاله قال رئيس لجنة الحكام: "نعم لدينا خطة كبيرة لسيكازوي في زامبيا عقب اعتزاله، للمساعدة في تعليم الحكام الصغار هنا، وكذلك سنحاول الاستفادة منه فيما يتعلق بمراقبة المباريات".

ويطبق قرار الاعتزال بشكل فوري، حيث تم رفع اسم جاني سيكازوي من قائمة الحكام الدوليين.

وشهدت مسيرة سيكازوي الطويلة واقعة مثيرة للجدل، حين أنهى مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا قبل موعد نهايتها الصحيح، وهو ما تم تفسيره لاحقا بظروف مرضية إثر تعرضه لضربة شمس أثرت على تركيزه.

آخر مباراة أدارها سيكازوي في دوري أبطال إفريقيا كانت بين الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي وانتهت بفوز الفريق المصري 3-0.

أما آخر مباراة أدارها في كأس العالم فكانت بين بلجيكا وكندا في دور المجموعات، وانتهت بفوز الفريق البلجيكي 1-0.