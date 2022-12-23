مؤتمر كلوب - عن التعاقد مع بيلينجهام.. وسبب فشل إنجز في ليفربول

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 16:20

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول سبب فشل داني إنجز مع الريدز الذي أدى في النهاية إلى رحيله عن الفريق.

كما شدد كلوب على آماله بخصوص التأثير الإيجابي الذي أحدثه كأس العالم في نفوس اللاعبين الذين تواجدوا فيه.

وتعود منافسات الدوري الإنجليزي من جديد بعد انقطاع استمر شهرا بسبب كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر.

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ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا في جولة البوكسينج داي الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الإصابات هي ما تسببت في رحيل داني إنجز عن ليفربول. لاعب في مثل سنه يريد أن يشارك وهذا ما فعله في ساوثامبتون وما يفعله في أستون فيلا حاليا".

وأضاف "لم يكن هناك شك داخل ليفربول على جودته، هو لاعب دائما يسبب مشاكل وخطورة أمام الخصوم".

ورحل إنجز عن ليفربول بشكل نهائي صيف 2019 إلى ساوثامبتون.

وكان اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى ليفربول عام 2015 قادما من بيرنلي في صفقة قدرت بحوالي 9 ملايين جنيه إسترليني.

وتطرق للحديث عن لاعبيه بعد العودة من كأس العالم "الجميع متحمس للعودة، المشاركة زادت البعض ثقة مثل جوردان هيندرسون الذي يبدو قويا".

وتابع "نأمل أن يكون كأس العالم له تأثيرًا إيجابيا علينا، نحن استعدنا توارنا قبل الاستراحة، لا نفكر في ذلك الآن بل المستقبل وما نريد فعله الفترة المقبلة".

وأردف "إبراهيما كوناتي (لاعب منتخب فرنسا) سيعود للتدريبات مع الفريق يوم 27 ديسمبر المقبل".

وبخصوص سوق الانتقالات الشتوية "من الجانب الرياضي، نحن دائما مستعدون للتدعيم، لكن في الوقت ذاته نحن نعمل بما لدينا".

وأردف "ضم جود بيلينجهام؟ لست الشخص الأفضل للإجابة على هذا السؤال".

وعن تفاصيل المباراة أمام أستون فيلا، أوضح "أوناي إيمري قام بعمل رائع مع فياريال، ما رأيته في المباريات القليلة الأولى له مع الفريق يبدو أنه سيطبق طريقة لعبه الجيدة، لا نعرف بالظبط ما ينتظرنا لكن نحن نستعد لنسبب له المشاكل".

وأتم "نعلم أن المباراة ليست سهلة، لكن في الوقت ذاته نحن نريد أن نحسن وضعنا في جدول الترتيب وهذا ما نعمل عليه".

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 22 نقطة بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال.

الدوري الإنجليزي يورجن كلوب ليفربول أستون فيلا
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