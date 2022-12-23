روبرتسون: صعب للغاية تكون مباراتك الأولى بعد غياب طويل أمام مانشستر سيتي

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون

وصف أندي روبرتسون مدافع ليفربول الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر سيتي بالمخيب للآمال.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال روبرتسون لـ راديو بي بي سي عقب المباراة: "المباراة كانت لها إيجابيات، أحيانا كنا نبدو جيدين وصنعنا فرصا لكن في الوقت ذاته كان هناك أخطاء".

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وأضاف "إنها مباراتنا الأولى منذ فترة طويلة، وفي الأغلب لا تعود بعد غياب طويل ويكون أول منافس تواجه مانشستر سيتي".

وتابع "أردنا الاستمرار في منافسات الكأس، نحن نعلم مدى السعادة التي جلبتها لنا الموسم الماضي، الأمر مخيب للآمال لكن في النهاية سننظر للأمام ونتخذ الأمر بشكل إيجابي".

وواصل "المباراة كانت جيدة، واستعدنا قوتنا وعدنا في أكثر من لحظة، لم نبدأ بشكل رائع لكن ردة فعلنا كانت جيدة للغاية".

وأتم "هذه أشياء يمكن أن تحدث، أعتتقد أن غرفة تغيير الملابس الخاصة بهم ستكون أكثر سعادة منا".

وافتتح إرلينج هالاند أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل فابيو كارفاليو النتيجة لليفربول عقب 10 دقائق فقط.

وأضاف رياض محرز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 47، لكن عقب دقيقة واحدة فقط أدرك ليفربول التعادل مجددا عن طريق محمد صلاح.

وفي النهاية سجل ناثان أكي هدفا ثالثا لسيتي ليضمن به فوز فريقه والتأهل إلى دورربع النهائي من المسابقة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مانشستر سيتي مع ساوثامبتون فيما يلتقي مانشستر يونايتد بـ تشارلتون أثلتيك. (تعرف على القرعة كاملة)

كأس الرابطة ليفربول مانشستر سيتي أندي روبرتسون
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