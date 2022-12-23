قرعة كأس الرابطة - مانشستر يونايتد يلاقي فريقا من الدرجة الثالثة.. سيتي يواجه ساوثامبتون

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 00:58

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة سهلة نظريا أمام مانشستر يونايتد الذي سيلعب ضد تشارلتون أثلتيك.

وانتهت منافسات دور الـ 16 بفوز مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليغادر حامل لقب المسابقة.

وينشط تشارلتون أثلتيك في دوري الدرجة الثالثة (ليج وان)، ويحتل المركز الثامن عشر.

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ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ساوثامبتون.

فيما يلعب نيوكاسل يونايتد مع ليستر على ملعب سانت جيمس بارك، بينما يحل ولفرهامبتون ضيفا على نوتنجهام.

وإليكم مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:

مانشستر يونايتد × تشارلتون أثلتيك (أولد ترافورد)

ساوثامبتون × مانشستر سيتي (سانت ماري)

نوتنجهام × ولفرهامبتون (سيتي جراوند)

نيوكاسل يونايتد × ليستر سيتي (سانت جيمس بارك)

وتقام المباريات بين يومي 10 و12 يناير 2023.

ويبحث مانشستر سيتي عن لقبه التاسع ليعادل ليفربول كأكثر الفرق تتويجا بالمسابقة.

بينما يطارد مانشستر يونايتد لقبه السادس.

وسبق لفريق ليستر سيتي التتويج 3 مرات، مقابل مرتين لـ ولفرهامبتون.

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