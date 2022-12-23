أكي: لم نتدرب بما فيه الكفاية قبل مواجهة ليفربول.. وكأس العالم مفيد أيا كانت النتيجة

أبدى ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي سعادته بالفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال أكي في تصريحات نقلتها قنوات beIN Sports عقب المباراة: "لم يكن هناك فترة تدريبية كافية بعد العودة من التوقف".

وأضاف "هذا جعل الأمور أكثر صعوبة عند نهاية المباراة".

وتابع "كنا غائبين لوقت طويل ولكننا عدنا بشكل جيد".

وكان أكي ضمن منتخب هولندا الذي خرج من ربع النهائي على يد البطل الأرجنتين بركلات الترجيح.

وعن ذلك قال أكي: "المشاركة في كأس العالم كانت تجربة جيدة مهما كانت النتيجة".

وواصل "الآن أعود لألعب مباراة جيدة في هذا المستوى".

وسجل أكي هدف الفوز في الدقيقة 58، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2، بعد عرضية من كيفن دي بروين.

وينتظر مانشستر سيتي إجراء قرعة ربع نهائي كأس الرابطة، رفقة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتشارلتون أثلتيك وولفرهامبتون وليستر سيتي وساوثامبتون ونوتنجهام فورست.