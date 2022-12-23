محرز: هزمنا ليفربول وتشيلسي.. لا أعرف من تبقى في البطولة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي وليفربول

أبدى رياض محرز نجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال محرز في تصريحات نقلتها قناة beIN Sports عقب المباراة: "من الجيد دائما أن تسجل وتساعد فريقك على الفوز".

وأضاف "بصفة عامة كنا جيدين ونستحق الفوز في هذه المباراة".

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وتابع محرز "الكل عاد من كأس العالم بعقلية جيدة وكانوا جاهزين للعب مباشرة".

وتابع "كان ليفربول خصما صعبا لنلتقي معه بعد التوقف، في الشوط الثاني بعد الهدف الثالث كنا جيدين دفاعيا ومتماسكين ونجحنا في منعهم من التعادل".

وعن المستقبل في البطولة قال: "لا أعرف من تبقى من الخصوم ولكننا هزمنا تشيلسي وليفربول وهما فريقان جيدان للغاية ومرشحان للقب".

واختتم "سنأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى ونركز على العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي".

وسجل محرز الهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد تمريرة من رودري، ليمنح فريقه التقدم بنتيجة 2-1.

لاحقا تعادل محمد صلاح بعد دقيقة واحدة، قبل أن يسجل ناثان أكي هدف الفوز في الدقيقة 58.

وينتظر مانشستر سيتي إجراء قرعة ربع نهائي كأس الرابطة، رفقة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتشارلتون أثلتيك وولفرهامبتون وليستر سيتي وساوثامبتون ونوتنجهام فورست.

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