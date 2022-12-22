رقمان تاريخيان لـ صلاح بهدفه في مانشستر سيتي

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تحقيق رقمان قياسيان نادران بتسجيله في شباك مانشستر سيتي خلال مباراة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجمعت المباراة الفريقين في دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر سيتي في 3 بطولات مختلفة بموسم واحد.

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وسجل صلاح هدفا في مباراة الدرع الخيرية بداية الموسم، وكرر الأمر في مباراة الدور الأول من الدوري.

بشكل عام يلعب صلاح مباراته رقم 17 ضد مانشستر سيتي، ونجح في التسجيل 10 مرات.

بذلك أصبح صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر ضد فريق مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

وهذا هو الهدف رقم رقم 15 لمحمد صلاح هذا الموسم، وذلك في 22 مباراة بكل المسابقات.

عقب لقاء الخميس، سيلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري يوم الاثنين، ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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