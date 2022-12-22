الاتحاد الزامبي يعين أفرام جرانت مدربا للمنتخب

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم تعيين أفرام جرانت مديرا فني للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ووافق المدرب البالغ من العمر 67 عاما التوقيع على عقد لمدة عامين.

وقال جرانب خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم في زامبيا: ""كنت أبحث عن تحد مناسب، ولهذا اخترت زامبيا".

وأضاف "جئت إلى هنا من أجل التحدي وآمل عندما أ هنا أرحل من هنا أنظر ورائي وأقول إننا قمنا بعمل جيد ووضعنا أساسًا جيدًا للمستقبل".

وأتم "أعتقد أن زامبيا لديها الإمكانيات، لقد حددنا أهدافًا لما نريد تحقيقه".

ويمتلك جرانت خبرة في الكرة الإفريقية، إذ قاد غانا إلى نهائي أمم إفريقيا 2015 وخسر آنذاك بركلات الترجيح أمام كوت ديفوار.

ورحل أفرام عن تدريب غانا بعد حصد المنتخب الغاني المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا 2017.

ويمتلك جرانت مسيرة تدريبية كبيرة، أبرزها عندما تولى قيادة تشيلسي ووست هام يونايتد في إنجلترا.

وسيتولى جرانت قيادة منتخب زامبيا بشكل رسمي في مارس المقبل خلال التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار.