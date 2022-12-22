48 لقطة غريبة في كأس العالم 2022 (1)

انتهى كأس العالم 2022 وتوج منتخب الأرجنتين وليونيل ميسي باللقب، والآن جمّعنا لكم أغرب ما دار خلال شهر كامل في المونديال من جميع الفئات في أرض الملعب والمؤتمرات والمدرجات وحتى خارجهم في قطر.

ما سيلي ربما تجد غريبا أو جديدا لم يمر عليك خلال المونديال، الهدف هو جمع أبرز اللقطات لـ كأس العالم 2022.

البداية بـ مصر، ربما لم يتواجد منتخبنا الوطني في كأس العالم، لكن ليس بغريب أن المصريين استطاعوا حجز مكانهم في البطولة.

من أصل 6 آلاف كرة في كأس العالم 2022 والتي عُرفت باسم "الرحلة" انتجت مصر 1500 كرة وظهر عليها جملة "صنع في مصر".

التواجد استمر تحكيميا بتواجد محمود أبو الرجال كحكم مساعد في مباراة هولندا وقطر و3 مباريات كحكم فيديو مساعد.

في النهائي ظهرت مصر مرتين الأولى قبل بداية اللقاء مع فرح الديباني التي غنت النشيد الوطني الفرنسي، وبين شوطي اللقاء، ظهر ويجز مع أغنيته "عز العرب" والتي اختتمت بها فيفا ألبومها لأغاني كأس العالم 2022.

والآن إلى الأغرب في كأس العالم 2022

لم يتوقع أحد أن يظهر منتخب قطر مستضيف البطولة بأداء هزيل بالأخص في المباراة الافتتاحية، الخسارة من الإكوادور جعلت قطر أول مستضيف في تاريخ كأس العالم يخسر مباراته الافتتاحية.

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد فأصبح العنابي أول منتخب يستضيف البطولة ويودع المسابقة دون ويُحسم خروجه بعد الجولة الثانية.

في أول 48 ساعة من كأس العالم احتسب حكام أول 4 مباريات، 57 دقيقة وقتا بدلا من الضائع

بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال بشأن ذلك: "ما نريده هو حساب الوقت المهدر بشكل دقيق في نهاية كل شوط، ويمكن للحكم الرابع أن يحتسبه، قمنا بذلك في روسيا ونتوقع نفس النجاح في قطر".

الأمر بعد ذلك أصبح معتادا.

النتيجة 172 هدفا جعلت كأس العالم 2022 الأكثر على المستوى التهديفي في تاريخ المونديال، 21 منها جاءت في الوقت بدلا من الضائع للقاء، في الدقيقة 90+13 و90+11، وجعلت المباريات أمتع بكل تأكيد.

ربما يتشابه علم ليبيريا مع علم الولايات المتحدة الأمريكية شكلا، لكن هذا الأمر لم يمنع تيموتي وايا نجل أسطورة ليبيريا جورج وايا الكروية ورئيس البلاد من أن يسجل هدفا بقميص أمريكا في كأس العالم تحت أنظار والده الذي احتفل معه لاحقا بهدف لدولة أخرى.

مباراة أمريكا ضد ويلز لم تتوقف عند هدف رئاسي، قبلها أثار لاعبو ويلز التساؤولات حول طريقهم وقوفهم لالتقاط صورة جماعية.

في المعتاد يقف 5 أو 6 لاعبين وأمامهم زملائهم، لكن في ويلز الأمر مختلف يقف 4 ويجلس 7 في الصف الأمامي على سبيل المثال.

والسبب: يعتقدون أن الوقوف العشوائي ذلك لالتقاط الصور يجلب لهم الحظ.

الصورة الجماعية الأشهر بالتأكيد في كأس العالم ستكون من نصيب ألمانيا قبل مباراة اليابان.

قرر لاعبو ألمانيا وضع أيديهم على أفواههم اعتراضا على قرار فيفا بمنع ارتداء القائد لـ 7 منتخبات شارة القيادة لدعم المثلية.

ولن نحتاج لشرح أي شيء، إذا أردت ذلك يمكنك مطالعة بيان الاتحاد الألماني من هنــــــــــــــــــا.

انتهينا من الصور الجماعية.

إذا كنت أكبر من 22 عاما فأحيانا تشعر بغصة في حلقك وتعرف أنك أصبحت أكبر عندما تسمع أن هناك لاعبا من مواليد القرن الـ 21 سجل هدفا.

الأمر أصبح اعتياديا في السنوات الخمس الأخيرة خاصة في أوروبا، وفي 2022 سجل جود بيلينجهام لاعب وسط إنجلترا في شباك إيران فهو من مواليد 2003.

إذا كنت لا تعلم هذا الرقم من قبل، فتأكد أنك بالفعل أصبحت كبيرا في عالم كرة القدم عمرا، وماذا كنت تفعل عام 2003؟

في السعودية لم يتوقع أشد المتفائلين بتعادل مع الأرجنتين، فانتصر الأخضر على التانجو بنتيجة 2-1 وأوقف سلسلة لا هزيمة الأرجنتين المتتالية عند 36 مباراة، والنتيجة تم اعتماد يوم الأربعاء (اليوم الموالي للمباراة) إجازة رسمية في البلاد احتفالا بالانتصار التاريخي.

سيظل ذلك الفوز واحدا من الانتصارات التاريخية بالطبع، لكنه سيخلد نظرا لكون الأرجنتين ثاني منتخب في تاريخ المونديال يخسر أول مباراة ومن ثم يحقق اللقب بعد إسبانيا في 2010.

انتصار تاريخي آخر كان من نصيب فريق عربي، وهو منتخب تونس والذي جاء على حساب فرنسا في الجولة الأخيرة بهدف وهبي الخزري.

أنطوان جريزمان سجل هدفا في الثواني الأخيرة من اللقاء، ألغاه الحكم بداعي التسلل وأطلق صافرة النهاية بعدها مباشرة، ولكن..

عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، ثم رفض احتسابه معلنا نهاية اللقاء بفوز تونس بالفعل.

منتخب فرنسا تقدم باحتجاج وطلب لتغيير نتيجة اللقاء لكنه قوبل بالرفض من فيفا في النهاية.

الأهم أن التلفزيون الفرنسي بعد صافرة النهاية قطع بث المباراة لإذاعة إعلانا ولم تُتح لجماهير فرنسا رؤية الإعادة أو معرفة إذا احتسب الهدف أم لا.

هل شاهدت لاعبا يعترض على حصوله على جائزة رجل المباراة؟ هذا ما فعله كيفين دي بروين نجم بلجيكا بعد الفوز على كندا.

وقال بعد المباراة: "لا أعتقد أنني لعبت مباراة رائعة. لا أعرف لماذا حصلت على الجائزة. ربما بسبب اسمي".

تصريحات دي بروين لا تتوقف عند هذا الحد من الغرابة في كأس العالم، فبعد صفعة المغرب والخسارة بثنائية فقال: "ليست لدينا فرصة في الفوز بكأس العالم، لقد تقدمنا في السن، وأعتقد أن فرصتنا كانت أكبر في مونديال 2018".

الأغرب أن زميله في المنتخب يان فيرتونخين رد عليه قائلا: "اعتقد أننا نهاجم بشكل سيء لأن عمرهم كبير، لم نصنع فرصا كافية".

المشادة الكلامية بين لاعبي بلجيكا انتهت بوداع مبكر لـ كأس العالم 2022 ونهاية جيل تاريخي دون ألقاب.

تصريحات تحت بند شجاع لكن لا تعيدها

في قائمة المكسيك تواجد روجيلو فونيس موري لاعب الأرجنتين السابق، والذي حصل على الجنسية المكسيكية ثم حق تمثيل لا تري.

وتواجد موري في قائمة المكسيك بالمونديال وقبل مواجهة الأرجنتين في دور المجموعات صرّح بشجاعة قائلا: "سأحتفل بالتأكيد مع إطلاق صرخة مجنونة، تسجيل هدف في كأس العالم حلم وأن يكون ذلك ضد الأرجنتين سيكون رائعا".

لم يشارك موري بالأساس في المباراة واكتفى بـ 4 دقائق فقط أمام السعودية والنتيجة توديع كأس العالم من دور المجموعات لأول مرة منذ 1994.

لم تسنح الفرصة لموري أن يلعب وليس أن يحتفل، لكن في مباراة سويسرا والكاميرون بدأ بيريل إمبولو أساسيا بل وسجل أمام بلاده التي وُلد بها من قبل.

امتلكت سويسرا 3 لاعبين وُلدوا خارج أرضها وارتدوا قميص المنتخب في كأس العالم 2022، من بينهم إمبولو الذي سجل أمام الكاميرون ورفض الاحتفال.

هدف هو الأول له في كأس العالم وربما سيظل خالدا بسبب عدم رغبة إمبولو في الاحتفال أمام بلده الأم.

قبل مباراة سويسرا قال دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا: "نود حقا الحديث عن الجبن السويسري والبحث عن نقاط ضعفهم أو الثقوب للحصول على النتيجة".

والنتيجة، لم يجد ثقوبا، منتخب صربيا خسر بنتيجة 3-2 وودع كأس العالم من الدور الأول، وانتهت معه آمال لقب الحصان الأسود الذي انتظره الكثيرين قبل بداية البطولة.

لكن، هناك تصريح وحيد لم ينقلب ضد صاحبه.

يحيى عطية الله في مارس الماضي قال إنه يريد الثأر من كريستيانو رونالدو بسبب ما حدث في كأس العالم 2018.

عطية الله نفذ ما أراده بالفعل، صنع هدف فوز المغرب الوحيد ضد البرتغال وقاد أسود الأطلس لتأهل تاريخي لنصف النهائي.

وهناك ثأر آخر فاشل تماما، أندري أيو آخر من تواجد من قائمة غانا في كأس العالم 2010 وجد الفرصة للانتقام من لويس سواريز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

ولأن الانتقام يُقدم على طبق من فضة، كسره أندري أيو بإهدار الركلة الجزائية، ورغم سعادة سواريز في البداية، إلا أن كلاهما بكى بسبب الوداع المبكر للمونديال.

لكن هذا لا يمنع أن سفيان بوفال نجم المغرب تنبأ بذهاب المغرب بعيدا حال تخطي دور المجموعات من كأس العالم بل وتخطي ما حققته غانا في 2010 وكل ذلك في شهر سبتمبر الماضي في فيديو مُسجل له.

تحقق لبوفال وأمة المغرب ما أرادوا في النهاية وتأهلوا بالفعل لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

تبحث عن مشادات وحروبا كلامية؟

كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران لم يفوت فرصة في الانفعال في وجه الصحافة بل وصل الأمر لـ يورجن كلينسمان نجم ألمانيا السابق.

ورد كيروش على الصحفي الذي سأله عما كان مرتاحا لتمثيل أمة تقمع حقوق المرأة بسخرية: "كم تدفع لي للإجابة على هذا السؤال؟".

وأضاف "تحدث إلى رئيسك في العمل وفي نهاية كأس العالم يمكنني أن أعطيك الإجابة إذا قدمت لي عرضا جيدا،فكّر فيما حدث في بلدك فيما يتعلق بالهجرة".

وبعد المباراة انفجر في وجه مراسلة بي بي سي: "لماذا لا تسألي (جاريث) ساوثجيت (مدرب إنجلترا): ما رأيك بموقف إنجلترا والولايات المتحدة حين غادروا أفغانستان وتخلوا عن النساء؟".

انفجار كيروش جاء في وجه كلينسمان ووصف ما قاله الألماني بإنه عار على كرة القدم برسالة عريضة على "فيسبوك": "عزيزي يورجن، لقد أخذت زمام المبادرة وناديتني بكارلوس لذلك من المناسب أن أناديك يورجن صحيح؟"، كلينسمان خرج بعدها أوضح أن حديثه أسيء فهمه.

رغم خسارة كندا أمام بلجيكا في كأس العالم بالجولة الأولى، جمّع جون هيردمان مدرب كندا لاعبي فريقه وأخبرهم أنه سـ "يضاجعون" كرواتيا في المباراة التالية.

الصحافة الكرواتية لم تسكت بل هاجمت المدرب الإنجليزي لدرجة نشر صورة له عاريا على أحد الأغلفة.

النتيجة، كندا تقدمت مبكرا في الدقيقة الثانية، وكرواتيا سجلت 4 أهدافا وفازت باللقاء وودع الكنديون المونديال دون انتصار.

بعد فوز الأرجنتين على المكسيك التقطت الكاميرات احتفال ميسي بالفوز الأول للتانجو في المونديال وهو يقف على قميص المكسيك المُلقى أرضا.

كانيلو ألفاريز الملاكم المكسيكي توعد ميسي قائلا عبر تويتر: "هل رأيتم ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا؟ الأفضل أن ندعو الله ألا أجده".

التغريدة لاقت رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى قرر تويتر مسح التغريدة لانتهاك قواعد المنصة.

Some Mexicans idolise this guy you know, here he is kicking a Mexico jersey pic.twitter.com/bW7n4Cu5Zm — 0k paI ™ 🇫🇷 (@ItAintEaseh) November 27, 2022

المشادات لم تنته، لويس فان جال مدرب هولندا كان له نصيبا منها بسبب الانتقادات على أداء الطواحين الملل فرد المخضرم على "لن أتوسع في الأمر لأنني أعتقد أنك لديك رأيا مختلفا في كرة القدم".

وواصل "لماذا لا تكتب مقالا وتقول إنك تعتقد أن ما نقدمه ممل للغاية وأنك ستعود للمنزل غدا لأنك لا تهتم كثيرا؟".

وعندما قال صحفي آخر إن المشجعين كانوا متوترين بسبب الأداء قال: "هذا مخيب للآمال، لكنني لا أتفق معك".

هولندا بعدها تخطت أمريكا في دور الـ 16 ثم ودعت أمام الأرجنتين بركلات الترجيح التي كرّس لها فان جال مرانا خاصا لاختيار حراسه في سبتمبر الماضي.

فودع بركلات الترجيح وبرر "قلت في المؤتمر الصحفي إنه لا يمكننا محاكاة ذلك".

مباراة شهدت في الأساس مشادات ضارية واحتساب 15 بطاقة صفراء كأكثر مباراة في تاريخ كأس العالم.

لكن ركلات الترجيح ودع بها أيضا منتخب إسبانيا رغم تدربهم على 1000 ركلة جزاء من قبل على حد قول لويس إنريكي قبل المباراة.

الغريب أن إنريكي بعد المباراة ورغم إهدار الركلات الإسبانية الثلاث إلا أنه صرّح: الاختيارات مسؤوليتي، اخترت أول 3 مسددين وكنت سأختارهم مرة أخرى".

لن يختارهم مرة أخرى ولن يُجر فان جال تدريبات للحراس والسبب مفهوم، لأن كلاهما ترك منصبه بعد نهاية المشوار في البطولة.

الأكبر هي اعتداء صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني على "يوتيوبر" جزائري وحطم كاميرته بسبب سؤال: "هل تقدّمت برشوة لـ باكاري جاساما؟"

بعدها اعتذر إيتو عبر بيان رسمي.

إيتو خرج عن شعوره واعتدى على شخص، ميسي قال لـ فيجهورست لاعب هولندا أثناء تسجيل حوارا "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟".

فيجهورست بعد ذلك علق على الأمر إنه طلب من ميسي قميصه لكن الأرجنتيني لم يفهمه.

tô viciado no Messi falando “qué mirá bobo” 🥹 pic.twitter.com/fbLEcLF3nl — desire, i want to turn into you 🌋 (@boofrnds) December 13, 2022

هل لا زلت تتذكر لويس فان جال ورده على الصحفيين؟ المخضرم له وجه آخر طيب، عندما قرر احتضان أحد الصحفيين بعد نهاية المؤتمر الذي سبق مباراة أمريكا لأنه أشاد بأسلوبه وأخبره إنه يحبه.

الاستبعاد الوحيد في نسخة 2022 لأي لاعب كان من نصيب أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون، والسبب؟

خروجه خارج منطقة الجزاء ومحاولة لعب تمريرات أرضية لزملائه في لقاء سويسرا.

بالفعل هذا حدث، ولم يعجب الأمر ريجوبير سونج المدير الفني للأسود فقرر الجلوس مع حارسه والذي دخل في نوبة بكاء ومن ثم تقرر استبعاده بعدها مباشرة من معسكر المنتخب.

أصبح أونانا أكثر حارس مرمى يلمس الكرة خارج منطقة الجزاء في تاريخ كأس العالم، لكنه اكتفى بمباراة واحدة لكنه منح ديفيز إيباسي فرصة العمر للمشاركة في التعادل مع صربيا والفوز التاريخي على البرازيل.

كيف تستعد لمنتخب منافس؟ أنت الآن أصبحت تعلم ماذا فعل منتخبا إسبانيا وهولندا.

قرر منتخب المكسيك قبل مباراة السعودية تناول الطبق الرئيسي للوجبات السعودية وهي الكبسة والجريش.

بعثة المكسيك طلبت تأمين الطبق الرئيسي للمأكولات السعودية لتناولها والوقوف على مكونات تلك الوجبات قبل المواجهة المصيرية بين المنتخبين، ماذا حدث؟ كلاهما ودع من دور المجموعات رغم فوز المكسيك 2-1.

وأصبح تواجد الحكمات السيدات في مباريات الرجال أمر اعتياديا ورأيناه هنا في مصر من قبل.

الأغرب هو تصريح مدرب كوستاريكا، في مباراة ألمانيا وكوستاريكا شهد العالم أول سيدة تدير مباراة تحكيميا في تاريخ كأس العالم.

لويس فيرناندو سواريز مدرب كوستاريكا قال قبل المباراة: "معجب بشدة بكل شيء غزته النساء، أحب أن يرغبن في مواصلة الانتصار وهذه خطوة أخرى".

وأردف "في عالم مفتول العضلات، أحب تعيين النساء. كرة القدم لديها شيء ديمقراطي وتتخذ خطوة من خلال جعل امرأة تطلق صافرة مباراة للرجال".

المباراة انتهت بخسارة كوستاريكا رغم تقدمها بنتيجة 2-1 وودع رفقة الماكينات من دور المجموعات.

هل توقعت من قبل أن يحصد منتخب للسيدات جوائز مالية من كأس العالم للرجال؟

هذا ما يحدث في أمريكا، منتخب أمريكا للسيدات حصد نصف الجوائز المالية من مشاركة فريق الرجال في كأس العالم 2022 وقدرها 6.5 مليون يورو من أصل 13.

والسبب؟ في 2018 وقّع مسؤولو منتخبي الرجال والسيدات في أمريكا على المساواة في الأجور بين الجنسين وهو ما انتهى بتقاسم المكافأت بين المنتخبين سواء في كأس العالم للرجال أو السيدات، بداية من كأس العالم 2022.

هل تؤمن بالخرافات؟ لا، بل جول كوندي مدافع فرنسا يؤمن بها، فقرر خوض مباراة بولندا وهو مرتديا قلادة والسبب "يؤمن بالخرافات وكان يرتديها أيضا في التدريبات" حسبما صرّح ديشامب.

كوندي ظل ما يقارب 40 دقيقة مرتديا القلادة حتى تم اكتشاف الأمر من قبل الحكم، لكن عليه أن يحمد الله إنه لم يكن أمام ديشامب والذي وصفه بـ "المحظوظ الذي لم يكن أمامه حينها".

ربما كان عليه أن يرتديها في المباراة النهائية وخاصة الشوط الأول قبل خسارة اللقب.

هل توقعت أن تُطرد من عملك بسبب هدف لمنتخب المغرب؟

هذا ما حدث مع معلق تركي أثناء التعليق على مباراة المغرب وكندا، بسبب ذكر اسم هاكان شوكور أسطورة الكرة التركية بعد هدف زياش في مرمى كندا.

ودفع المعلق الثمن سريعا بسبب الخلاف السياسي بين شوكور ورجب طيب أردوغان رئيس البلاد.

شوكور الآن يعمل كسائق لصالح شركة أوبر في أمريكا.

هدف زياش في كندا يتسبب في طرد معلق تركي من المباراة ❌🎙 المعلق تم استبداله بين شوطي مباراة المغرب وكندا 😮 ما فعله المعلق يعد جريمة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس أردوغان، فما القصة؟ 🧐 pic.twitter.com/KaZ9il433m — FilGoal (@FilGoal) December 3, 2022

في كأس العالم أو أي مباراة، ستجد قبلة من لاعب لرأس زميله بسبب هدفا أو لاعب يحتفل مع زوجته عقب المباراة بهدف أو انتصار.

لاعبو المغرب اشتهروا في البطولة الحالية بتقبيل رأس والدتهم عقب كل مباراة في المدرجات وهو ما لاقى قبولا واسعا حول العالم.

الأغرب هي قبلة جواد الياميق في الدقيقة +97 لرأس بيبي بعدما أهدر الأخير هدف التعادل القاتل برأسية من داخل منطقة الجزاء، جواد لم يجد سوى تقبيل رأس البرتغالي لأنه بعد ثوان تأهل لنصف نهائي المونديال.

في 2018 أثار جرانات تشاكا الجدل في لقاء صربيا بسبب احتفاله، وبعد مباراة 2022 ظهر بقميص يحمل اسم ياشاري.

البعض الاسم بـ أديم ياشاري والذي حارب لاستقلال كوسوفو وقُتل على يد القوات الصربية، حتى أن رئيس كوسوفو صرّح إنه سيدفع قيمة الغرامة حال تغريم تشاكا من فيفا.

تشاكا خرج في النهاية وأوضح الصورة أن القميص يخص زميله في الفريق ي أردون اشاري وليس أي شخصية أخرى.

بالتأكيد هناك مشجعون أثاروا الجدل في البطولة، لكن ماذا عن مشجع كتب رسالة لمديره إنه طلب إجازة مرضية وكان السبب الحقيقي السفر لحضور المباريات.

في الجزء الثاني سنكمل سلسلة أغرب لقطات كأس العالم 2022.