بعد الفوز على الأرجنتين.. السعودية تمنح إجازة الأربعاء لجميع الموظفين

منحت دولة السعودية موظفيها غدا الإربعاء إجازة مدفوعة الأجر بعد إنجاز فوز منتخب كرة القدم على الأرجنتين.

وتغلب منتخب السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم.

وكشفت قناة السعودية: "وجه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بأن يكون غدا الأربعاء إجازة".

وأضاف "الإجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".

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وحصد منتخب السعودية الثلاث نقاط الأولى في انتظار باقي مباريات المجموعة لتحديد الشكل النهائي للمجموعة.

ولأول مرة منذ 40 عاما تمكن منتخب عربي من تحقيق الفوز على منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم.

وحقق منتخب السعودية الفوز مرتين متتاليتين في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مصر في آخر جولات نسخة 2018 والفوز على الأرجنتين في النسخة الحالية.

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وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

الأرجنتين خسرت مباراة في كأس العالم بعد التقدم في الشوط الأول للمرة الأولى منذ 1930.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الافتتاحية له في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

ولأول مرة منذ 1990، يسخر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.