وكيل دانييل أفري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 20:12

كتب : محمد عبد العظيم

دانييل أفري

كشف يوسف تشيباسا وكيل المهاجم دانييل أفري لاعب هارتس أوف أوك الغاني حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب.

وقال تشيباسا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي تواصل بيننا وبين الأهلي حتى الآن".

وأضاف "العروض المقدمة للاعب كلها أوروبية. لا توجد أي عروض من مصر أو إفريقيا بصورة عامة".

وأوضح "عقد أفري سينتهي في 31 ديسمبر الجاري، واللاعب قرر عدم التجديد".

واختتم "المهاجم يفكر في العروض الأوروبية المقدمة إليه".

وتناقلت تقارير صحفية غانية تفاوض الأهلي مع المهاجم البالغ من العمر 21 عاما للتعاقد معه في يناير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر مدرب الأهلي طلب تدعيم الفريق وضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير بالمغرب (طالع التفاصيل

).

دانييل أفري الأهلي هارتس أوف أوك
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