متى يعود أبطال العالم؟ غموض حول مشاركة مارتينيز أمام ليفربول واستدعاء عاجل لـ روميرو

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

الأرجنتين - المكسيك - إيميليانو مارتينيز

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، يواصل إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا محادثاته مع ناديه بشأن موعد عودته، وذلك عقب تتويجه مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ولعبت المباراة النهائية للمونديال يوم الأحد 18 ديسمبر، وانتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبعد الفوز، عاد مارتينيز مع منتخب بلاده إلى الأرجنتين للاحتفال مع الجماهير.

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ولا يزال الغموض يكتنف عودة إيميليانو إلى فيلا بارك لمواجهة ليفربول في "بوكسينج داي" يوم 26 ديسمبر.

وأوضحت مصادر إعلامية أرجنتينية أن موعد المباراة يعتبر مبكرا للغاية بالنسبة للحارس، الذي سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة التالية ضد توتنام مع بداية العام الجديد.

ولعب مارتينيز دورا حاسما في تتويج الأرجنتين، بتألقه في ركلات الترجيح أمام هولندا في ربع النهائي، ثم أمام فرنسا في المباراة النهائية.

أما عن بقية الأرجنتينيين في الدوري الإنجليزي، فقد رفض مانشستر يونايتد تأكيد موعد عودة مدافعه ليساندرو مارتينيز، الذي بات أقرب للغياب عن مباراة 27 ديسمبر ضد نوتنجهام فورست.

ومنح النادي راحة لكل لاعبيه المشاركين في كأس العالم مدتها أسبوع من نهاية المنافسات بالنسبة لكل لاعب.

على الجانب الآخر في توتنام، قال فيكتور روميرو والد المدافع كريستيان روميرو أن النادي طلب عودة اللاعب بأسرع وقت ممكن.

وأوضح "لن يملك الكثير من الوقت للاستمتاع. سنرى ماذا سيحدث، ولكنهم يريدونه في إنجلترا".

يذكر أن إيميليانو مارتينيز فاز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في كأس العالم 2022.

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