مصدر من النجم لـ في الجول: الأهلي تواصل شفهيا لضم الضاوي.. وهذا ما اتفقنا عليه

أوضح مصدر من النجم الساحلي حقيقة تقدم الأهلي بعرض لضم محمد الضاوي هداف الفريق التونسي.

وكشفت تقارير تونسية اهتمام الأهلي بضم اللاعب البالغ 19 عاما، وعلم أيضا FilGoal.com إن اللاعب ضمن المرشحين لتدعيم الأهلي.

وقال مصدر من النجم الساحلي لـ FilGoal.com: "حدث تواصل شفهي عن طريق وكلاء من الأهلي لضم محمد الضاوي مهاجم الفريق".

وأضاف "طلبنا مليوني دولار لبيع اللاعب، والأهلي حاول تخفيض قيمة الصفقة".

وأردف "توصلنا لاتفاق على بيع اللاعب مقابل مليون دولار بالإضافة لتخلي الأهلي عن قيمة قسطي النجم الساحلي في صفقة سليماني كوليبالي".

وأتم "ننتظر عرضا رسميا من الأهلي ورده على طالبتنا المالية".

وسبق أن كشف حاتم الرقيق رئيس قسم الإعلام بنادي النجم الساحلي التونسي سابقا تفاصيل أقساط الفريق التونسي لصالح الأهلي في صفقة كوليبالي.

وقال عبر أون تايم سبورتس 2 في سبتمبر الماضي: "تم صرف القسط الأول في فبراير 2022 بقيمة 500 ألف دولار، ثم تم دفع القسط الثاني في 31 أغسطس بنفس القيمة".

وتابع "سيتم تسديد القسط الثالث في فبراير 2023 بقيمة 500 ألف دولار، والرابع في 31 أغسطس 2023 وقيمته 475 ألف دولار تقريبا".

وعلم FilGoal.com أن محمد الضاوي (كريستو) مهاجم النجم الساحلي أحد المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي.

صاحب الـ 19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر مدرب الأهلي طلب تدعيم الفريق وضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب كولر في ضم لاعبين في مركز الجناح أحدهما يجيد اللعب كرأس حربة، بالإضافة إلى لاعب وسط ارتكاز، ومدافع.

لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقدت اجتماعا واستقرت خلاله على تدعيم الفريق بلاعبين أجانب وفقا لقائمة الفريق.

ويملك الأهلي مقعدا للاعب أجنبي في الفريق الأول في ظل وجود 4 لاعبين في الفريق الأول فقط، و3 مقاعد شاغرة لأجانب في فرق الشباب تحت السن.

ويضم الفريق في صفوفه حاليا كل من: التونسي علي معلول - المالي أليو ديانج - الجنوب إفريقي بيرسي تاو - البرازيلي برونو سافيو.

وبذلك يحق للأهلي التعاقد مع 4 لاعبين أجانب، 1 للفريق الأول و3 لفرق تحت السن بحد أقصى لاعب واحد لكل مرحلة سنية.