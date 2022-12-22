المصري يحتج على حكمي مباراة المقاولون العرب.. ويطالب بتعيين حكام دوليين

احتج نادي المصري على طاقم تحكيم مباراته ضد المقاولون العرب في الجولة 8 من الدوري المصري.

وحسم التعادل بنتيجة 2-2 لقاء الفريقين في ختام مباريات الجولة.

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وجاء بيان النادي المصري:

أرسلت إدارة النادي المصري خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم، أعربت خلاله عن احتجاجها التام على محمد العتباني حكم اللقاء وكذلك حكم تقنية الفيديو عبد العزيز السيد وذلك بعد الأخطاء العديدة والمؤثرة التي وقع فيها الثنائي خلال المباراة والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة خاصة باحتساب الهدف الأول للمقاولون والذي جاء من تسلل واضح للغاية أجمع عليه كافة خبراء كرة القدم، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدى تطور أجهزة تقنية الفيديو المستخدمة وتأثير ذلك على نتائج المباريات.

وطالبت إدارة النادي المصري في خطابها للاتحاد أيضا بضرورة تعيين حكام دوليين لمباريات الفريق المقبلة سواء لحكام الساحة أو حكام تقنية الفيديو وذلك لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومنع إثارة البلبلة لدى الجماهير.

واحتسب الحكم هدفا لصالح المقاولون العرب بعد العودة لتقنية الفيديو لصالح ذئاب الجبل، فيما احتسب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض.

المصري حقق نتيجة التعادل للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة حسام حسن بعد التعادل سلبيا ضد حرس الحدود.

وسجل محمد سالم وعبد الرحمن خالد "جبنة" هدفا المقاولون العرب فيما سجل فرانك إيتوجا وإلياس الجلاصي للنادي المصري.

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

فيما تعادل المقاولون العرب للمباراة الخامسة خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

بينما وصل رصيد المصري إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.

ويستعد المصري للقاء الإسماعيلي في الجولة 9 من الدوري المصري يوم الأحد المقبل.