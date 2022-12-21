الثاني على التوالي.. المقاولون العرب يفرض التعادل على المصري

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

مباراة المصري والمقاولون

تعادل المصري البورسعيدي للمباراة الثانية على التوالي في مسابقة الدوري.

وتعادل المصري ضد المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل محمد سالم وعبد الرحمن خالد "جبنة" هدفا المقاولون العرب فيما سجل فرانك إيتوجا وإلياس الجلاصي للنادي المصري.

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المصري حقق نتيجة التعادل للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة حسام حسن بعد التعادل سلبيا ضد حرس الحدود.

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

فيما تعادل المقاولون العرب للمباراة الخامسة خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

بينما وصل رصيد المصري إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.

أحداث المباراة

بدأ نادي المقاولون العرب المباراة بضغط هجومي ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة.

واستغل محمد سالم كرة عرضية من جون أوكلي من يمين منطقة الجزاء وقابلها بلمسة سكنت منتصف المرمى.

ونجح فرانك إيتوجا في تسجيل هدف التعادل للنادي المصري بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء وتسديدة سكنت شباك محمود أبو السعود.

ونجح فرانك إيتوجا في تسجيل هدف التعادل للنادي المصري بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء وتسديدة سكنت شباك محمود أبو السعود.

ومع بداية الشوط الثاني نجح عبد الرحمن خالد في تسجيل الهدف الثاني لنادي المقاولون العرب بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمود جاد.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنادي المصري عقب التدخل على حسين السيد عند الدقيقة 68.

ونجح إلياس الجلاصي في تسديد ركلة الجزاء بنجاح ليسجل هدف التعادل للنادي المصري.

وواصل المصري هجومه الضاغط على مرمى المقاولون العرب وأهدر مروان حمدي فرصة تسجيل الهدف الثالث.

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