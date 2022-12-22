لابورتا يكشف موقف برشلونة من الصفقات الشتوية.. وحلم التتويج بـ دوري أبطال أوروبا

تحدث جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن سوق انتقالات الفريق الشتوية وحلم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

واعترف بأن إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف البلوجرانا صعبة للغاية. (طالع التفاصيل)

وقال لابورتا لقناة Barca TV: "أنجزنا العمل في الصيف، وفي هذه اللحظة لا توجد علامات على الاضطرار لإجراء صفقات".

وأضاف "لدينا خط وسط قوي: بيدري وجافي وفرينيكي دي يونج وفرانك كيسي وفي الأمام أنسو فاتي الذي نعقد الكثر من الآمال عليه، وأيضا ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا وعثمان ديمبيلي".

وأكمل "في الدفاع لدينا رونالد أراوخو وتير شتيجين وبينيا وتيناس، وبالدي وجوردي ألبا أيضا بكأس عالم جيد جدا".

وشدد "لم أرغب أبدا في بيع فرينكي دي يونج لأنه أحد الدعائم الأساسية لبرشلونة، إنه أحد المواهب العظيمة، شاب كما لو كان بالفعل أحد قادة الفريق".

وتطرق للحديث عن حلم الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى، قائلا: "هذا ما نعمل من أجله، حافزي لرئاسة برشلونة هو استمرار برشلونة في نموذج الملكية حيث يكون الأعضاء هم أصحاب النادي، والدافع الآخر، بخلاف حقيقة أنني أحب برشلونة، هو العودة للفوز ببطولة دوري الأبطال".

وأتم "نحن بحاجة للفوز بالألقاب. أنا محظوظ جدا لأن لدي تشافي أفضل مدرب في العالم. على الرغم من معرفته بكرة القدم، من المثير جدا الاستماع إلى تفكيره. إنه بعيد جدا ونشترك في جزء كبير منه. أشعر بدعم كبير ولدينا ثقة كبيرة به وبفريقه".

برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث في دور المجموعات خلف بايرن ميونيخ وإنتر.

ويلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد في ملحق الدوري الأوروبي في فبراير المقبل.