لابورتا: عودة ميسي معقدة.. ونستهدف ضم مدافع بايرن

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

اعترف خوان لابورتا رئيس برشلونة بأن إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف البلوجرانا صعبة للغاية.

علاقة ميسي مع لابورتا ليست على ما يرام منذ رحيل النجم الأرجنتيني عن صفوف برشلونة في صيف 2021 بعد سنوات طويلة قضاها بين جدران النادي الكتالوني.

وقال لابورتا في تصريحات لقناة ناديه: "أود عودة ميسي إلى برشلونة، لكن لا يمكننا توقع ما سيحدث".

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وأضاف "إنه لاعب في صفوف باريس سان جيرمان وعودته عملية معقدة".

وتابع "نريد أن يستمر سيرجيو بوسكيتس حتى الصيف على الأقل. سنتعرف على قراره في الشتاء".

كما تحدث عن صفقة محتملة لناديه في الفترة المقبلة قائلا "بنيامين بافار مدافع بايرن ميونيخ خيار مناسب بالنسبة لنا".

وأكمل لابورتا "عقده ينتهي في عام 2024 وهو يريد الرحيل عن ناديه".

ويفضل ميسي الاستمرار في دوري أوروبي كبير وبالتالي التجديد مع باريس سان جيرمان، حسبما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ويرغب النادي الفرنسي في استمرار بطل كأس العالم.

مصادر مقربة من اللاعب كشفت أنه بمجرد نهاية الاحتفالات بكأس العالم سيبدأ التعامل مع الأمر ومن المتوقع حسمه مع بداية العام الجديد.

في هذه اللحظة، النادي الذي يبدو الأقرب إلى إقناع ميسي هو باريس سان جيرمان الذي لم يخف نيته في استمرار ميسي ويرغب النادي الفرنسي في أن يصبح الكيان الذي يخطو فيه ليو خطواته الأخيرة في كرة القدم.

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ويريد باريس سان جيرمان الاستفادة أيضا من اللاعب حيث يريدون جعله سفيرا لعلامتهم التجارية في جميع أنحاء العالم وأيضا للتكتل القطري الذي يدير النادي الباريسي.

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1986.

ميسي شارك مع باريس في 53 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 29 آخرين.

ليونيل ميسي برشلونة خوان لابورتا
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