ماركا: رونالدو سفيرا لملف مصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030

سيكون كريستيانو رونالدو سفيرا لملف ترشيح مصر والسعودية واليونان لاستضافة منافسات كاس العالم 2030 بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر النصر

وربطت العديد من التقارير بين رونالدو ونادي النصر السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن سيتوجه إلى الرياض العاصمة السعودية لتوقيع عقد ينضم بموجبه لنادي النصر لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو سيلعب للنصر حتى عام 2025 ومن ثم سيصبح سفيرا لملف ترشح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

3 ضحايا

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى ان النصر سيضحي بـ 3 لاعبين أجانب من أجل ضمان وجود رونالدو دون خرق قواعد الرقابة المالية.

وأوضحت ماركا أن الثنائي، الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي ماشاريبوف هما الأقرب للرحيل إضافة إلى لاعب آخر يتم تحديده لاحقا.

ويضم النصر بين صفوفه 8 لاعبين أجانب هم: الكولومبي ديفيد أوسبينا والإسباني ألفارو جونزاليس والإيفواري جيسلان كونان وبيتي مارتينيز وجلال الدين ماشاريبوف والكاميروني فينسنت أبو بكر والثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا ولويز جوستافو.

وفسخ رونالدو عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني.

الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن البرتغالي وصل إلى دبي في الإمارات وفي انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير أن السعودية تعتبر توقيع رونالدو من شأنه أن يضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم كأس العالم 2030 في الأفق.

ويتواجد رونالدو حاليا في دبي لقضاء إجازة مع أسرته وهو تكرر في السنوات الأخيرة.

وسيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يوروللانضمام لصفوف النصر بخلاف ما سيحصل له كسفير للملف الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030.