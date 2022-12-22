هذا ما فعله صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر سيتي الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط بعد 4 أيام من نهاية كأس العالم.

وسجل صلاح في 6 أهداف من المواجهات الـ9 الأخيرة ضد مانشستر سيتي.

Poetry in motion 🪄@MoSalah's stunning solo effort against Manchester City is the @PremierLeague Goal of the Month 🙌 pic.twitter.com/qiEGKyymd3 — Liverpool FC (@LFC) November 12, 2021

بشكل عام، هز صلاح شباك سيتي 9 مرات وصنع 5 أهداف في 16 مباراة بقميص ليفربول ضد الفريق السماوي.

6 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في دوري أبطال أوروبا وهدف في مباراة الدرع الخيرية.

ثلاثة لاعبين فقط في تاريخ ليفربول سجلوا عدد أهداف أكبر ضد سيتي، وهم جوردون هودسون (11 هدفا في 16 مباراة)، كيني دالجليش (11 هدفا في 16 مباراة)، إيان راش (15 هدفا في 20 مباراة).

A goal you'll enjoy watching on repeat 🤩 Here's every angle of Mo Salah's magnificent winner against Man City, presented by @Sonos 📹 pic.twitter.com/QerOQh8gwz — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2022

كان صلاح قد لعب مباراة وحيدة بقميص تشيلسي ضد مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة 0-2، وكانت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتصر صلاح في 7 مباريات أمام سيتي وخسر 6، وتعادل في 4

وتنطلق المباراة المرتقبة في العاشرة بتوقيت القاهرة.

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