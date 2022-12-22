هذا ما فعله صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل
الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 15:20
كتب : FilGoal
يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر سيتي الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.
ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط بعد 4 أيام من نهاية كأس العالم.
وسجل صلاح في 6 أهداف من المواجهات الـ9 الأخيرة ضد مانشستر سيتي.
Poetry in motion 🪄@MoSalah's stunning solo effort against Manchester City is the @PremierLeague Goal of the Month 🙌 pic.twitter.com/qiEGKyymd3— Liverpool FC (@LFC) November 12, 2021
بشكل عام، هز صلاح شباك سيتي 9 مرات وصنع 5 أهداف في 16 مباراة بقميص ليفربول ضد الفريق السماوي.
Salah’s wonderful goal against man city #salah #liverpool #ynwa #LFC @AnythingLFC_ @AnfieldHQ @AnfieldEdition @thisisanfield @LFC @LivEchoLFC pic.twitter.com/YHK7bToK75— ᴍᴀᴍᴀᴅᴏ 𓂀 (@1Mamado) January 19, 2018
6 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في دوري أبطال أوروبا وهدف في مباراة الدرع الخيرية.
WHAT. A. GOAL. 😍@trentaa98 🚀 @andrewrobertso5 🚀 @MoSalah 💥
ALLLLLL ANGLES 🤩 pic.twitter.com/Dd6Xi1U7Bq— Liverpool FC (@LFC) November 11, 2019
ثلاثة لاعبين فقط في تاريخ ليفربول سجلوا عدد أهداف أكبر ضد سيتي، وهم جوردون هودسون (11 هدفا في 16 مباراة)، كيني دالجليش (11 هدفا في 16 مباراة)، إيان راش (15 هدفا في 20 مباراة).
A goal you'll enjoy watching on repeat 🤩
Here's every angle of Mo Salah's magnificent winner against Man City, presented by @Sonos 📹 pic.twitter.com/QerOQh8gwz— Liverpool FC (@LFC) October 17, 2022
كان صلاح قد لعب مباراة وحيدة بقميص تشيلسي ضد مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة 0-2، وكانت في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وانتصر صلاح في 7 مباريات أمام سيتي وخسر 6، وتعادل في 4
وتنطلق المباراة المرتقبة في العاشرة بتوقيت القاهرة.
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