هذا ما فعله صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 15:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن هدف جديد في شباك مانشستر سيتي الذي يعد أحد الفرق التي يحب هز شباكها.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط بعد 4 أيام من نهاية كأس العالم.

وسجل صلاح في 6 أهداف من المواجهات الـ9 الأخيرة ضد مانشستر سيتي.

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بشكل عام، هز صلاح شباك سيتي 9 مرات وصنع 5 أهداف في 16 مباراة بقميص ليفربول ضد الفريق السماوي.

6 منهم في الدوري الإنجليزي و2 في دوري أبطال أوروبا وهدف في مباراة الدرع الخيرية.

ثلاثة لاعبين فقط في تاريخ ليفربول سجلوا عدد أهداف أكبر ضد سيتي، وهم جوردون هودسون (11 هدفا في 16 مباراة)، كيني دالجليش (11 هدفا في 16 مباراة)، إيان راش (15 هدفا في 20 مباراة).

كان صلاح قد لعب مباراة وحيدة بقميص تشيلسي ضد مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة 0-2، وكانت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتصر صلاح في 7 مباريات أمام سيتي وخسر 6، وتعادل في 4

وتنطلق المباراة المرتقبة في العاشرة بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
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