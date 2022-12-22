تقرير: الأهلي يفاوض هداف الدوري التونسي

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي

دخل الأهلي في مفاوضات جادة لضم محمد الضاوي "كريستو" هداف النجم الساحلي وفقا لتقارير تونسية.

ويحتل الضاوي صدارة ترتيب هدافي الدوري التونسي في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

وبحسب موقع "فووت 24" التونسي فإن الأهلي يرغب في ضم لاعب النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأوضحت التقارير أن صاحب الـ 19 يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوربية بخلاف الأهلي بعد تألقه مع النجم الساحلي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" يمتد تعاقد اللاعب مع النجم حتى 2025، ويستطيع شغل مركزي الجناح وصانع الألعاب.

وخاض الضاوي إجمالا 30 مباراة بقميص النجم سجل خلالها 7 وصنع 3.

ولم يلعب للمنتخب التونسي الأول من قبل.

يذكر أن الأهلي له مستحقات متاخرة لدى نادي النجم الساحلي بشأن غرامة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.

وقال حاتم الرقيق رئيس قسم الإعلام بنادي النجم الساحلي في وقت سابق عبر أون تايم سبورتس 2: "أريد التأكيد أولا على العلاقات المميزة بين النجم الساحلي والأهلي وكافة الأندية المصرية".

وأضاف "وفقا للاتفاق الذي تم بين الأهلي والنجم الساحلي تم تقسيط المبلغ على 4 أجزاء".

وأوضح "تم صرف القسط الأول في فبراير 2022 بقيمة 500 ألف دولار، ثم تم دفع القسط الثاني في 31 أغسطس بنفس القيمة".

وتابع "سيتم تسديد القسط الثالث في فبراير 2023 بقيمة 500 ألف دولار، والرابع في 31 أغسطس 2023 وقيمته 475 ألف دولار تقريبا".

وواصل "ما عطل حل هذه المسألة كان الأزمة المالية التي مر بها النجم الساحلي في آخر عامين بالإضافة إلى تبعات جائحة كوفيد، كما حرم النجم الساحلي مؤخرا من ملعبه".

واختتم "ولكن رب ضارة نافعة، العلاقات المميزة بين الأهلي والنجم الساحلي موجودة منذ القدم، وأتت قضية كوليبالي لتدعم هذه العلاقات".

وكان كوليبالي قد تعاقد مع النجم الساحلي بالمخالفة لعقده المستمر مع الأهلي، وبالتالي تم توقيع عقوبة مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن يتوصل الأهلي والنجم الساحلي لتسوية بينهما.

النجم الساحلي النادي الأهلي
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