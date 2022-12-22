مصر تستضيف البطولة.. موعد قرعة أمم إفريقيا للشباب 2023

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 15:04

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر للشباب أمام الكويت

تقام قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما غدا الجمعة الموافق 23 ديسمبر.

وتُجرى مراسم القرعة بمركز المنتخبات الوطنية " مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر وتبدأ في السابعة مساءً.

وتستضيف مصر البطولة في شهر فبراير المقبل على 3 استادات هي: القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

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كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة هي البطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب في 2023.

وتحتضن مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

على صعيد متصل استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" بقيادة محمود جابر المدير الفني أربعة لاعبين لمعسكر المنتخب الجاري و هم: صلاح باشا، أحمد نادر السيد، مصطفى أشرف وعمر عبد المجيد.

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